Blanqueo: Inmobiliarios piden que las propiedades usadas queden incluidas

La Cámara Inmobiliaria Argentina le pidió al Poder Ejecutivo que incorpore en la reglamentación de la ley la posibilidad de destinar los fondos del blanqueo a la compra de inmuebles usados. El régimen de regularización de activos, aprobado la semana pasada con Ley de Bases, exime del pago de multas para quienes declaren hasta u$s 100.000, mientras que para montos mayores establece alícuotas progresivas que van del 5% al 15%. El pedido se hizo en una nota enviada al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo.

"El objetivo de la propuesta es darle dinamismo a un sector determinante para el desarrollo de la nación. La posibilidad de destinar fondos blanqueados a la compra de vivienda usada exceptuándose del pago de la alícuota del 5% significa un mayor incentivo para movilizar ahorros y generar ingreso de fondos en la economía formal", indicó la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) mediante un comunicado.

Según indicó el presidente de la CIA, Iván Ginevra, aunque la Ley de Bases no prevé la compra de inmuebles como destino de los fondos blanqueados, le da al Poder Ejecutivo la posibilidad de agregar activos que pueden usarse para regularizar la situación fiscal. En el sector aseguran la de destinar los fondos blanqueados a la compra de vivienda usada otorga mayores incentivos a ingresar fondos en la economía formal.

"No estamos previendo que sea masivo como el de 2017. Pero si los inmuebles entran en el blanqueo, van a darle un espaldarazo. Hoy hay mucha gente tiene la plata y no puede comprar porque no la tiene declarada", agregó Ginevra.

En los últimos meses el sector del real estate tuvo un repunte gracias al anuncio de la vuelta de los créditos hipotecarios. De hecho, mayo fue el mejor mes en cantidad de escrituras de los últimos cinco años.

Sin embargo, el aumento del dólar de las últimas semanas volvió a poner un freno a las operaciones. Ahora los posibles compradores están obligados a rehacer los números para asegurarse de que se puede cerrar la transacción.

"Venimos de años de mucha contracción en el mercado. El blanqueo ayudaría a que el sector terminara de despegar", cerró Ginevra.