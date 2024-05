Los créditos hipotecarios ya impulsan con fuerza la demanda de inmuebles y les ponen presión a los precios

La vuelta de los créditos hipotecarios fue recibida con expectativa en el sector del real estate. Los operadores inmobiliarios esperaban que con este tipo de préstamos cobrara impulso la incipiente reactivación. Y en apenas poco más de un mes el mercado parece haberles dado la razón: un informe realizado por Mercado Libre y la Universidad de San Andrés (Udesa) indica que en mayo la demanda de propiedades creció un 22% en relación con el mes anterior. En tanto, los precios pedidos por los dueños se incrementaron un 1,1% en la ciudad de Buenos Aires, según datos del portal Zonaprop.



Los barrios más demandados en la ciudad para la compra de propiedades fueron Caballito, Recoleta, Belgrano, Palermo y Almagro. Por su parte, en el Gran Buenos Aires, las localidades con mayor búsquedas por zona fueron Vicente López (en GBA norte), La Plata (en GBA sur) y La Matanza (en GBA oeste). En cuanto al tipo de unidad, los departamentos de dos ambientes fueron los más contactados, destaca el informe de Mercado Libre Inmuebles y Udesa.

El documento destaca, además, que los barrios porteños con mayor aumento en la mediana de precios por metro cuadrado en relación con abril fueron: Colegiales (3,7%), Villa Devoto (3,6%), Chacarita (3%), Belgrano (2,4%), y Palermo y Caballito (1,7%).

Los operadores inmobiliarios esperan que la demanda siga creciendo en la medida que más personas accedan al crédito. Por eso, aseguran que la oportunidad para comprar a buen precio se mantendrá durante poco tiempo.

Suben los precios

En tanto, un relevamiento realizado por el portal Zonaprop sobre la base de los anuncios publicados, señala que el precio pedido del metro cuadrado en la ciudad aumentó, en promedio, un 1,1% y llegó a u$s 2243.

El precio medio de metro cuadrado acumula un incremento del 3% desde el inicio de año y de 4,2% desde el cambio de tendencia en julio de 2023. Este mes, el 85% de los barrios registra un aumento mensual en los valores mientras que el 74% presentó una suba interanual.

En el mercado esperan que los precios sigan subiendo

Un monoambiente de 40 metros cuadrados se ubica en u$s 99.196 para la venta, En tanto, un departamento de dos ambientes y 50 metros cuadrados tiene un valor de u$s 118.854 y uno de tres ambientes y 70 metros cuadrados cuesta u$s 163.338.

El volumen de departamentos en venta retasados se mantiene estable entre el 17% y 18% en los primeros cinco meses del año. Las contraofertas mostraron un retroceso en mayo y se ubican en 6,7%.

Puerto Madero, Palermo y Belgrano continúan primeros en la lista de barrios con mayor precio, con un valor de u$s 5891 por m2, u$s 3147 por m2 y u$s 2868 por m2, respectivamente. A su vez, Villa Lugano se mantiene como el más económico, con un precio medio de u$s 976 por m2. Le siguen Nueva Pompeya (u$s 1366) y Villa Riachuelo (u$s 1446).

La reactivación del mercado había comenzado de manera incipiente a mediados del año pasado aún sin crédito hipotecario disponible, cuando después de mucho tiempo cambió la tendencia negativa en el número de escrituras mensuales. El volumen de escrituras en abril de 2024 fue 32% superior al mismo mes de 2023.

Sin embargo, el acumulado de este año todavía está un 46% debajo de los números de 2018. En la primera mitad de ese año los créditos hipotecarios UVA todavía estaban en auge.