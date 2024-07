Inmobiliarios esperan el blanqueo para terminar de recuperarse: dónde hay oportunidades

En un mercado de real estate que ya está en alza, las inmobiliarias ya apuestan al blanqueo de capitales incluido en la Ley de Bases para terminar de consolidar la recuperación. El ingreso de dinero que estaba fuera del sistema, aseguran, permitiría que el sector termine de despertarse tras años de letargo.

La norma, aprobada en la madrugada del viernes, incluye la posibilidad de blanquear activos por hasta u$s 100.000 sin pagar ninguna multa. En tanto, para los montos que superen esa cifra se establecieron alícuotas progresivas que van del 5% al 15% en función del momento en que se realice.

"Si vemos lo que ya pasó, el blanqueo con Macri derivó en una explosión de ventas", dice Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades.. Las propiedades de hasta u$s 150.000 tuvieron un incremento de precio de hasta un 30%. Yo creo que estamos en un escenario similar, aunque es posible que los valores no se incrementen en igual medida", dice Darío Rizzo, CEO de Alternativa Propiedades.

Dinamismo

El empresario destaca que, aunque el tope para ingresar dinero sin multa sea de u$s 100.000, el segmento que va a ganar más dinamismo será, igual que en 2017, el de los inmuebles de hasta u$s 150.000. En algunos casos porque podrán sumar capital que tienen declarado y en otros porque se trata de una oportunidad incluso si opta por pagar la multa.

En ese sentido, señala que ya recibió consultas de interesados en comprar propiedades mediante el blanqueo y que tiene varias operaciones listas para cerrar a la espera de la reglamentación de la ley .

Las unidades usadas serán las más demandadas

Por ese dinero, detalla, se pueden encontrar inmuebles en barrios como Coghlan, Chacarita y Villa Crespo que pueden dejar una renta interesante, especialmente se los alquila amoblados para estudiantes o relocación de ejecutivos. Los precios son un 20% más baratos que en Palermo, Recoleta o Belgrano y la renta es solo un 10% menor.

Rizzo agrega que con el incremento de la demanda que se genere con el blanqueo, los precios de las unidades podrían llega a incrementarse entre un 15% y un 20% hacia fines de 2025. Y a partir de allí, si el mercado se termina de normalizar, deberían seguir subiendo para equipararse con el resto de América latina.

Sacar los dólares del colchón

"El blanqueo es una buena noticia porque va a dinamizar el sector. El que tenía los dólares guardados y no podía usarlos va a poder entrar en el mercado y con el ingreso de más capital, la demanda, sin dudas va a crecer", aporta Mateo García, director de Residenciales de Toribio Achával.

El especialista destaca que en los últimos meses el incremento de escrituraciones estuvo motivado por el anuncio de los créditos hipotecarios. En una primera oleada, los que estaban esperando señales para comprar decidieron anticiparse a un posible incremento de precios.

"Ahora se viene una etapa en la que el blanqueo aporte más dinero al mercado, por un lado, y en la que, finalmente, se incrementará la participación del crédito en las operaciones, por el otro. Con este escenario los precios empezarán a subir, aunque todavía lo harán muy despacio", vaticina García.

Optimismo moderado

Sebastián Sosa, presidente de RE/MAX Argentina y Uruguay es un poco más cauto a la hora de anticipar los efectos del blanqueo en el sector. Es que, aunque está convencido de que son muchos los aprovecharán para regularizar activos, ese dinero no se destinará necesariamente a la compra propiedades.

"El blanqueo, si bien va a tener cierto impacto en la economía general porque va a haber una tendencia general hacia el blanqueamiento, no va a afectar específicamente al rubro inmobiliario ya que no hay ningún tipo de incentivo que esté atado a la compra de activos inmuebles", explica.

Sin embargo, destaca que el mercado ya se empezó a reactivar entre febrero y marzo. En este momento, la rotación promedio de las carteras de la red se ubica en torno al 4% o 4,5%, el doble que hace un año.

"Este ya es un novel de mercado activo y sano. Suponemos que de acá en adelante eso se va a sostener y genere potencialmente un aumento en los precios, quizás ya más en 2025 más que en 2024", cierra.