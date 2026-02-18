Aerolíneas Argentinas informó que más de 31.000 pasajeros se verán afectados por la cancelación de 255 vuelos en toda su red de operaciones como consecuencia del paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Desde la compañía estiman que la medida generará un impacto económico cercano a los u$s 3 millones. De las cancelaciones, 219 corresponden a vuelos de cabotaje (con unos 25.000 pasajeros afectados), 32 a servicios regionales (con cerca de 5000 pasajeros impactados) y 4 a operaciones internacionales, con alrededor de 1000 pasajeros involucrados. La empresa aérea indicó que se aplicarán los descuentos salariales correspondientes al personal que adhiera al paro por la jornada no trabajada. Aerolíneas Argentinas lamentó los inconvenientes que esta situación pudiera generar y ratificó su compromiso de sostener un servicio seguro, confiable y de calidad, aún en circunstancias adversas. En ese marco, informó que implementó todas las medidas operativas a su alcance para mitigar el impacto de la huelga mediante reprogramaciones, adelantos y ajustes de horarios fuera de la franja afectada. “Se recomienda a quienes tengan vuelos programados para esa jornada verificar las notificaciones enviadas al correo electrónico informado en su reserva. Quienes hayan adquirido su pasaje a través de una agencia de turismo deberán consultar por esa misma vía. También se encuentran disponibles los canales de autogestión en la aplicación de Aerolíneas Argentinas (iOS y Android) y en el sitio web aerolineas.com”, informaron desde la línea aérea. La CGT confirmó un paro general en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. La medida se realizará este jueves 19 de febrero, en simultáneo con el tratamiento del proyecto oficialista en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, y no incluirá movilizaciones. Se trata de la cuarta huelga general durante la gestión de Javier Milei y se prevé una adhesión de la mayoría de los gremios, lo que ya está causando un impacto en los diversos servicios esenciales.