El grupo Latam, a través de sus filiales de carga, cerró exitosamente una nueva temporada de San Valentín con el envío aéreo de flores desde Colombia y Ecuador. En total fueron más de 24.000 toneladas de flores transportadas hacia Estados Unidos y Europa. Para atender la alta demanda de la temporada, el grupo desplegó durante tres semanas una operación intensiva con cerca de 430 frecuencias desde Bogotá, Medellín y Quito; asegurando los tiempos, el cuidado del producto y una conectividad directa hacia Estados Unidos, principal destino de las flores transportadas. Del total transportado, aproximadamente 12.000 toneladas corresponden a flores con origen en Ecuador, mientras que más de 12.300 toneladas fueron movilizadas desde Colombia. Durante 2025 la compañía transportó más de 245.000 toneladas de flores desde ambos países, reafirmando la relevancia y escala de su operación. Las filiales de carga del grupo Latam cuentan con la flota de carga más grande de la región, además del acceso a las bodegas de los aviones de pasajeros del grupo. Esta combinación, junto con su experiencia en el manejo de perecibles, le permite adaptarse con flexibilidad a las necesidades del mercado y asegurar el cuidado de la flor en cada etapa de su viaje. Avianca Cargo, por su parte, fue otro gran transportador de flores colombianas hacia Estados Unidos, al movilizar más de 19.000 toneladas y alcanzar un crecimiento del 6 % en comparación con el año anterior. Durante los 22 días que duró esta temporada de San Valentín, Avianca Cargo operó cerca de 320 vuelos de carga hacia destinos clave como Miami y Los Ángeles. Para respaldar este aumento de volumen, la aerolínea invirtió en mejoras de infraestructura, proyectos de digitalización y un incremento de más del 30 % en su fuerza laboral, lo que le permitió cumplir exitosamente con su propuesta de valor. Este resultado fue posible gracias a una operación reforzada, respaldada por una flota conjunta de nueve aeronaves cargueras, operadas en coordinación con Avianca Cargo México. Se mantuvo la integridad de la cadena de frío de extremo a extremo, con flores manipuladas en zonas de temperatura controlada, cuartos fríos internos que mantuvieron entre 4 –8 °C en aeronaves con bodegas con control de temperatura. En el día pico de la temporada 2026, se gestionaron cerca de un vuelo por hora y el depósito de Avianca Cargo en Miami recibió más de 1.300 toneladas de flores.