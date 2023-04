Para Vidal, la primera medida del próximo gobierno deberá ser "el ajuste de la política"

En su paso por el Foro Llao Llao, en la ciudad de Bariloche, la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal afirmó que la primera medida que tendrá que mostrar el Gobierno que asuma el 10 de diciembre es el "ajuste de la política".

"No es lo más relevante. Pero sí lo primero. No importa si cambia la ecuación fiscal. Importa que nos están pidiendo ejemplaridad. No importa cuántos asesores tenga un diputado, sino que nos piden que tengan menos. No existe camino para un programa económico serio y consistente si no damos el ejemplo", aseguró Vidal en diálogo con periodistas, luego de su charla cerrada con los 140 empresarios presentes en el hotel Llao Llao. La ex mandataria bonaerense estuvo acompañada por su referente económico, Hernán Lacunza, y su principal asesor político, el ex secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Según Vidal, los empresarios le transmitieron preocupación. "Hoy fue un día difícil para la Argentina. El dólar volvió a subir y eso no es gratis: es más inflación y más pobreza. Pero existe una búsqueda de saber cómo sale el país de esto", aseguró.

"Mi impresión es que hay una salida. La mayoría de los argentinos se levanta temprano, trabaja. Mucho, como los que están acá, invierten, dan trabajo y quieren seguir haciéndolo. Nosotros queremos trabajar para, como dijo Mauricio (Macri) en una oportunidad, fijar la cancha y ser un buen árbitro, ecuánime, con límites claros, para que ellos puedan jugar", agregó tras su tercera participación en el Foro, en la que, según contó, los empresarios preguntaron, "y mucho".

Reiteró que en las próximas semanas decidirá su candidatura presidencial. Aun así, marcó que, desde el 10 de diciembre, se necesitará un programa económico serio y consistente, "que es algo que este Gobierno no va a tener".

"El plan actual es emparchar y llegar a diciembre. En cambio, ese programa serio y consistente supone que tenemos que lograr un equilibrio fiscal. La Argentina no tiene más margen para endeudarse. Los mismos de siempre tampoco pueden seguir pagando cada vez más impuestos. Y la tercera fuente de financiamiento de un déficit, la emisión, es lo que nos llevó al 100% de inflación", señaló.

"No tengo duda que el programa económico será difícil. La alternativa de no hacer nada, o seguir por este camino, es el fracaso", sentenció. En ese contexto, enfatizó la necesidad de ajuste de los, dijo, únicos sectores que se beneficiaron en 40 años de democracia: principalmente, la política y el sindicalismo. "No es explicable que haya jubilaciones de privilegio. Para nadie", ejemplificó.

En Bariloche, Vidal quiso dar por superada la controversia con Horacio Rodríguez Larreta, por su definición de elecciones concurrentes en la Ciudad.

"Está definido, no hay más que discutir", aseguró. "Ya dije todo lo que tenía para decir. Hubo un desacuerdo, lo expresé públicamente. La decisión está tomada y la decisión, en sí misma, está lejos de la gente. Ni siquiera a los porteños les importa cómo será el sistema de votación de las PASO, sino que sea transparente y nos ocupemos de sus problemas", indicó.

También se refirió a su llamado a declinar todas las candidaturas de Juntos por el Cambio. "Lo que hice fue una propuesta para que definamos reglas de competencia. Más importante que lo que va a pasar con Horacio, María Eugenia Vidal, Patricia o Gerardo es qué pasará con la Argentina", explicó.

"El país necesita un equipo. No podemos ser parte de la política que está lejos de la gente. Por momentos, parece un circo sin público. Los argentinos están afuera de la carpa y necesitan que los representemos. Discutiendo candidaturas entre nosotros no es la mejor forma de representación", amplió.

"Juntos por el Cambio no nació para que alguien en particular sea presidente, gobernador de Buenos Aires o Jefe de Gobierno de la Ciudad", disparó. "Tiene que haber una discusión interna previa y no importa que alguien, incluyéndome a mí misma, sea candidata", agregó.

Evitó hablar de crisis en el PRO. "Hubo desacuerdos, no ruptura. Lo que se construyó en 20 años no se va a romper por un desacuerdo ni por una elección. Tenemos claro que nuestra prioridad es la gente. No falta discusión interna, sino una instancia de diálogo común".