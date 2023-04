El dardo de Vidal a Larreta tras su decisión sobre las elecciones: "No voy a ser cómplice de..."

Sigue el ruido político dentro del PRO tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de convocar a elecciones concurrentes en la Ciudad de Buenos Aires con el sistema de Boleta Única Electrónica.

Desde un primer momento, dirigentes como Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich se opusieron a la decisión de Larreta, lo que profundizó la discusión dentro de Juntos por el Cambio.

Anoche Vidal y Larreta estuvieron invitados al programa A Dos Voces, por TN, donde se vieron la cara por primera vez después del tenso cruce.

"Nosotros tuvimos una reunión previa (con Larreta), le manifesté mi desacuerdo y evidentemente tomó otra decisión. Pero un desacuerdo no es una ruptura y tiene que ser un aprendizaje para el PRO . Tenemos una responsabilidad mayor que nuestras propias apetencias personales", indicó la diputada nacional.

La diputada nacional ratificó su desacuerdo con la decisión de Horacio Rodríguez Larreta

"Me enoja la forma de hacer política que viene sucediendo en el PRO. Juntos por el Cambio y el PRO nacieron para darle respuestas a los argentinos. Discutir todo el tiempo por candidatos nos aleja de la gente", agregó.



Luego, tiró un dardo contra el referente del PRO en la Ciudad. "Tenemos una responsabilidad mayor que nuestras propias apetencias personales , que los cargos, que la discusión de reglas electorales, y es la Argentina que duele. La Argentina que está esperando una dirigencia política responsable que no discuta sus propias ambiciones con indiferencia".

"El PRO y JxC no nacieron para eso. Nacieron para representar a la mayoría de los argentinos y darle respuesta a sus problemas. No para hacer un show de discusión de a quién le toca qué cargo . Yo no quiero ser parte de eso, no voy a ser cómplice de eso", agregó enojada.

¿Qué dijo Horacio Rodríguez Larreta?