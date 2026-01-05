Continental Resources se asoció con Pan American Enegy (PAE) para acelerar el desarrollo de cuatro bloques de shale oil en Vaca Muerta. El acuerdo implica la adquisición por parte de la petrolera estadounidense del 20% de las participaciones de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro, Aguada Cánepa (estas tres, en Neuquén) y Loma Guadalosa (Río Negro). Además de conservar la mayoría en todos los casos, el grupo que lidera la familia Bulgheroni continuará como operador de esas concesiones.

Se trata de un acuerdo significativo no sólo por la magnitud de la operación en sí misma y sus protagonistas. También, porque Continental, con su segunda inversión en Vaca Muerta, se consolida como la primera empresa internacional que apuesta a la formación -cuarta reserva mundial de shale oil del mundo y segunda de shale gas- tras la salida de majors, como ExxonMobil, TotalEnergies y Petronas.

Aunque los términos económicos de la transacción no fueron oficialmente difundidos, Harold Hamm, presidente y fundador de Continental, declaró en una entrevista que publicó este lunes el Financial Times que se comprometió a una inversión de entre u$s 100 millones y u$s 200 millones anuales en esos activos.

“ Nos gusta la roca ahí. Y, actualmente, hay mucho que nos gusta sobre esta nueva administración. El Presidente Milei está tratando de hacer las cosas correctas ”, dijo Hamm al diario económico británico.

“ Podría estar en camino de un auténtico turnaround... Pensamos que podría ser un auténtico negocio para el país y también para la compañía ”, agregó.

Hamm visitó a Javier Milei en la Quinta de Olivos a mediados de septiembre, en medio de un día de alta volatilidad financiera por la suba del dólar. Conocido como el “Rey del Fracking” por haber sido uno de los pioneros en la explotación de hidrocarburos no convencionales en su país, el petrolero, de 79 años y una fortuna personal que supera los u$s 16.000 millones, estuvo con la plana mayor de su empresa.

Con sede en Oklahoma, Continental, fundada en 1967, es el mayor productor privado de petróleo y gas del mundo. En 2025, tuvo un volumen de producción de 500.000 barriles equivalentes de petróleo por día (boed) y más de 5200 pozos operados, concentra gran parte de su actividad en el yacimiento Bakken, ubicado en Dakota del Norte y Montana. Además, opera en Scoop y Stack (Oklahoma) y, recientemente, había comprado posiciones en Wyoming, en la cuenca del Río Powder, y en el Permian, de Texas.

En esa audiencia, el empresario -de filiación republicana y activo donante de campaña de Donald Trump- manifestó su interés por participar en Vaca Muerta. Dos meses más tarde, en noviembre, Continental anunció la compra del 90% que Pluspetrol tenía en Los Toldos II Oeste, yacimiento de petróleo no convencional cuyo 10% continúa en manos de la estatal Gas y Petróleo del Neuquén (GyP).

Por su parte, PAE lleva más de 50 años invirtiendo en Neuquén. En la cuenca Neuquina, produce 12 millones de m3 diarios de gas y 40.000 boed. En esa provincia, opera siete áreas -seis en etapa de desarrollo- y participa como no operador en otras dos.

En tanto, en Río Negro, opera el área Loma Guadalosa, que, a fines de septiembre, recibió la primera concesión de explotación no convencional otorgada por la provincia. En esa área, es socio de Tango Energy -ex Petrolera Aconcagua Energía-, que mantendrá su participación (35%). PAE le vendió a Continental el 20% de su 65% en el bloque, que tenía activado un plan piloto de u$s 36 millones. Es decir, los Bulgheroni conservarán el 52% y la estadounidense tendrá el 13 por ciento.

Milei, junto con Hamm, el secretario coordinador de Energía, Daniel González, y los ejecutivos de Continental

Hacia adelante, todas las transacciones deberán contar con la aprobación de transferencia por parte de las Provincias de Neuquén y de Río Negro.

“ Esta relación estratégica con una de las principales compañías de petróleo y gas independiente de los Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias ”, destacó Marcos Bulgheroni, CEO de PAE.

“ Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en deriskeo, desarrollo y eficiencia de operaciones, con el objetivo de poner en valor los enormes recursos no convencionales que tiene nuestro país ”, agregó.

“ Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmado de continuar invirtiendo en la Argentina y consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con PAE” , dijo, por su parte, Doug Lawler, presidente y CEO de Continental Resources.