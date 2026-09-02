Juan José Vicente, mecánico: “No hay que dejar el carro estacionado con las llantas giradas porque puedes hacer que termine en el taller”

Dejar el carro estacionado con las llantas giradas es un hábito bastante común entre los conductores al aparcar en pendientes o maniobrar en espacios reducidos. Sin embargo, el mecánico Juan José Vicente advierte que esta costumbre aparentemente inofensiva puede causar graves averías en el sistema de dirección y suspensión de tu vehículo.

Aunque parece un gesto sin importancia, someter el auto a tensiones mecánicas innecesarias durante horas o días podría terminar costándote una visita costosa al taller mecánico.

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¿Por qué dejar las llantas giradas perjudica la dirección y suspensión?

Según detalló el especialista Juan José Vicente Pizarro, de Talleres Benezer en Sevilla, a través de su cuenta de Instagram (@talleresbenezer) y en declaraciones recogidas por el portal especializado Motorpasión México, mantener el volante girado altera la inclinación natural del vehículo. Esto somete a un estrés mecánico continuo y severo a diversos componentes de la suspensión delantera y del sistema de dirección asistida.

Entre los elementos mecánicos que sufren mayor desgaste por esta mala costumbre destacan:

Rótulas y bujes (silentblocks) : las articulaciones trabajan en ángulos forzados y las gomas de los bujes permanecen comprimidas y retorcidas, acelerando su deterioro y provocando holguras prematuras.

Cremallera de dirección y bieletas : al mantenerse extendidos ejerciendo presión constante hacia un solo lado, se fatigan los brazos articulados y retenes.

Guardapolvos de goma (fuelles) : el hule protector se estira al máximo de un lado y se comprime del otro; expuesto al calor y clima, pierde elasticidad y se agrieta fácilmente.

Neumáticos: la huella de pisada se reduce a un borde, haciendo que el peso del motor presione sobre una franja muy estrecha de la banda de rodadura, provocando deformaciones permanentes.

¿Afecta a todos los automóviles por igual o hay modelos con mayor riesgo?

De acuerdo con la información brindada por Juan José, el riesgo de daño se incrementa significativamente en vehículos de gama alta de marcas como BMW o Mercedes-Benz.

Precisamente, el sistema de dirección de estos autos está diseñado con un ángulo de avance (caster) pronunciado que inclina ligeramente la rueda al girar para mejorar la maniobrabilidad y el agarre en curvas a alta velocidad.

Sin embargo, al aparcar con el volante girado, este diseño provoca que una zona extremadamente pequeña del neumático soporte casi todo el peso del eje delantero, una carga para la cual no está preparada durante períodos prolongados.

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¿El daño ocurre de inmediato o depende del tiempo que pase el carro estacionado?

El mecánico aclara que el problema no surge por dejar las ruedas dobladas un par de horas en el centro comercial. El peligro real radica en mantener el vehículo en esa posición durante días, semanas o meses, o bien adoptarlo como un hábito diario frente a casa.

Si además el carro se encuentra en una pendiente, la inclinación y el reparto desigual del peso se acentúan, aumentando drásticamente la tensión sobre los amortiguadores y rótulas.

¿Qué debes hacer al estacionar para evitar averías costosas en el taller?

La recomendación directa del experto es muy sencilla: siempre que vayas a estacionar, asegúrate de hacerlo sobre una superficie plana y deja la dirección totalmente recta.

Al mantener el volante centrado, evitas la fatiga de materiales y minimizas el riesgo de ruidos, vibraciones o desgaste irregular en los neumáticos.