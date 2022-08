Nuevo blanqueo para construcción: hay un segmento estrella donde ya empezaron las consultas para invertir

Los empresarios inmobiliarios celebraron la la ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, que extenderá por un año el régimen de blanqueo para la construcción . Para los principales desarrolladores el impacto se sentirá sobretodo en los segmentos premium, en donde ya se incrementaron las consultas.

Con esta norma, el Gobierno espera sumar entre u$s 4000 millones y u$s 5000 millones a los apenas u$s 200 millones que fueron atraídos el año pasado hacia la Argentina durante los 120 días que duró el régimen en 2021.



Según el decreto de reglamentación 522/2022 publicado en el Boletín Oficial este lunes, el blanqueo de capitales para la construcción tendrá esta vez unos 90 días para que los empresarios puedan pagar apenas un 5% del costo de la penalización, una tasa que ascenderá al 10% pasado ese plazo y por tres meses más; y al 20%, luego, hasta medio año posterior al último vencimiento.

Para los desarrolladores el mayor impacto se sentirá en los proyectos premium

"La expectativa es positiva. El anuncio de Sergio Massa fue muy esperado por el sector y se traduce en un gesto positivo para el mercado de la construcción. Celebramos además, que a diferencia del anterior blanqueo, los plazos se extendieron", explica Alejandro Ginevra dueño de la desarrolladora GNV Group, a cargo de los proyectos más ambiciosos de Puerto Madero.

Las personas que accedan a este régimen para iniciar o completar proyectos inmobiliarios privados van a quedar eximidos del pago del Impuesto a los Bienes Personales, entre otros beneficios.

Crecen las consultas

La ley que ya había sido aprobada, hace dos semanas por el Congreso, ya empezó a generar buena expectativa, sobretodo, en los desarrollos de lujo. "En las últimas semanas tuvimos muchas consultas de inversores interesados en nuestros desarrollos en Puerto Madero" , remarca Ginevra.

Los principales referentes del sector subrayan que la ley se trata de un gesto positivo del sector. "Hay un buen diálogo con el nuevo ministro Sergio Massa y este tipo de decisiones nos hace entender que vamos por el camino correcto", agrega por su parte Damián Tabakman presidente de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU).

Los puntos más flojos

Todos los desarrolladores consultados celebran la noticia, pero para muchos, no moverá realmente la aguja. "Es importante que la reglamentación sea lógica, con la previsibilidad del caso. Tiene que haber información, tiene que ser fácil de instrumentarse para no caer en el fracaso que fue el blanqueo anterior", resalta por su parte Gerardo Azucy, dueño de la desarrolladora Azcuy que lleva adelante seis obras en el barrio de Caballito.

La decisión es vista por el sector como un gesto positivo de cara al futuro

En 2021 la ley de blanqueo fue promulgada el 12 de marzo. Pero demoró más de un mes en ser reglamentada, algo que, para los especialistas del sector, fue contraproducente para su desarrollo ya que se achicaron los plazos para sincerar dinero.

El contexto, también es criticado por los empresarios de real estate. "El blanqueo anterior se sancionó en medio de un aumento de alícuotas a bienes personales y el impuesto a las grandes fortunas. Por ende, el gobierno te invita a blanquear dinero, pero te cobra grandes impuestos por otro lado. Hoy tampoco el contexto es positivo", remarca.

En ese sentido, para Ariel Venneri, socio fundador de Mahe desarrollos inmobiliarios, con gran presencia hoy en el barrio de San Telmo; "nunca está bueno un blanqueo porque no se trata de una medida equitativa , pero el contexto de incertidumbre económico y político no ayuda para el éxito del mismo".

El empresario asegura que el impacto será bajo, aunque celebra la medida tomada por el gobierno. "El año pasado fue una ayuda, aunque el contexto para esta prórroga es otro, esperamos números similares al 2021", concluye.