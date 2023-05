Neumáticos: dictaron la conciliación obligatoria y se levantó el paro

Tras la audiencia virtual con el Sutna y Bridgestone, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria en el conflicto que estalló esta semana en la planta de la filial japonesa, en Lavallol. Por su parte, aunque el sindicato que agrupa a los trabajadores del sector levantó las medidas de fuerza en la fábrica que estaban pautadas por turnos y se extenderían hasta el viernes, todo parece indicar que el conflicto seguirá encendido por algún tiempo más.

Alejandro Crespo, secretario general del Sutna confirmó a El Cronista que "respetarán la conciliación obligatoria siempre y cuando la empresa cumpla con su parte". Teniendo en cuenta la decisión del Ministerio de Trabajo, Bridgestone deberá retrotraer la situación a la existente con anterioridad al inicio del conflicto.

Es decir, la ex Firestone, que aún no pronunció su postura al respecto, deberá reincorporar a los operarios despedidos "por el plazo que dure el procedimiento conciliatorio, otorgando tareas en forma normal y habitual, como así también abstenerse de tomar represalias de cualquier tipo con el personal representado por la entidad sindical", sostiene la resolución del organismo que dirige Kelly Olmos.

Los trabajadores de la ex Firestone en la planta de Lavallol.

El problema llegó a Fate y Pirelli

Durante la audiencia virtual que se realizó el pasado miércoles entre las tres partes implicadas en el conflicto (el ministerio, el sindicato y la compañía), los trabajadores de Fate y Pirelli, las otras dos empresas productoras de neumáticos del país, detuvieron sus actividades y se reunieron en asamblea "para estar al tanto de cada detalle de una situación que involucra a todo el gremio del neumático", reveló Crespo.

Además, el dirigente confirmó que, en el caso de que la situación en Bridgestone se complique en cualquier sentido, todos los miembros del sindicato estarán a disposición para realizar medidas de fuerza cada vez con mayor impacto.

El conflicto en Bridgestone

Las medidas de paro habían sido anunciadas como respuesta al despido de nueve trabajadores que, aunque el representante del gremio insistió en que fueron "despidos injustificados", Bridgestone aseguró que las desvinculaciones fueron todas con justa causa y que se dieron tras "múltiples advertencias, habiendo agotado todos los esfuerzos y de acuerdo con las facultades que nos otorga la Ley".

Además, aseguraron que el conflicto inició "a partir de la solicitud de medidas de seguridad que no se justifican en la realidad ya que no sólo no son necesarias, sino que nunca fueron presentadas como un reclamo en las diversas reuniones y conversaciones efectuadas".

El Sutna había denunciado a Bridgestone por elevados niveles de carga térmica en distintos sectores de la planta, por los cuales los operarios deberían poder trabajar sólo 15 minutos y descansar 45 de cada hora trabajada. Una inspección del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires corroboró las condiciones en seis sectores de la fábrica.

Pese a que la compañía presentó en abril un plan de acción ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el que se comprometió a realizar modificaciones y mejoras en los sectores inspeccionados antes del inicio del próximo verano, los trabajadores de la compañía siguieron adelante con el reclamo.



A r aíz de esa medida de fuerza, la empresa había advertido que el pago del bono de productividad que les corresponde a los trabajadores por convenio, estaba en riesgo. Sin embargo, Bridgestone dio marcha atrás y decidió pagar la bonificación que este mes superó el 8,2% de ganancias sobre el salario. Desde la empresa aseguraron que, de no haberse interrumpido la producción en ningún momento por paros y asambleas, el porcentaje pordría haber sido del 16,4%

Este nuevo capítulo del conflicto se produce a tan solo dos semanas de que se cumpla un año desde el inicio del reclamo anterior, detonado a partir de la revisión de la paritaria del período 2021/2022, acordado tras cinco meses de paros, denuncias cruzadas, bloqueos en la planta de los accesos e, incluso, la toma de un edificio del Ministerio de Trabajo de la Nación.