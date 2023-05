Neumáticos: por nuevos paros por despidos, Bridgestone advierte que el bono está en riesgo

Comienza un nuevo capítulo del conflicto que paralizó la producción de cubiertas en el país y arrastró a la industria automotriz. El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (Sutna) anunció un paro en la planta de Bridgestone, en Llavallol, que se extenderá hasta este viernes en protesta por una nueva serie de despidos, que se suma a la desvinculación de ocho operarios a comienzos de marzo. En tanto, la empresa advirtió formalmente que el bono por productividad está en riesgo .

Los trabajadores de la empresa iniciaron el paro con el ingreso del turno noche del lunes y, según Alejandro Crespo, secretario general de Sutna, la medida continuará "con un cese de tareas desde el ingreso del turno mañana del miércoles hasta el ingreso del turno tarde de ese día". A su vez, aseguró que retomarán la huelga desde el ingreso del turno tarde del viernes hasta el ingreso del turno noche de ese mismo día.

Con el objetivo de "informar cada detalle de una situación que involucra a todo el gremio del neumático", Sutna anunció que mañana miércoles organizarán asambleas en las plantas de Fate y Pirelli, a la misma hora -10 de la mañana- que la audiencia virtual entre el sindicato y Bridgestone, con el Ministerio de Trabajo de la Nación.

De esta manera, la organización dirigida por Alejandro Crespo denunció un "ataque frontal sobre los trabajadores mediante despidos que buscan debilitar y golpear no sólo a los compañeros de esa fábrica, sino al conjunto de los trabajadores del gremio". Sumaron, también, que esta situación se da en vísperas de una paritaria en la que se negociará el futuro del sector.

Por su parte, Bridgestone sostuvo que las dos tandas de despidos fueron con causa y las posiciones que quedaron vacantes fueron ocupadas por nuevas contrataciones., la empresa advirtió que,

A r aíz de esa medida de fuerza, la empresa advirtió que "está en riesgo" el pago de un bono de productividad que les corresponde a los trabajadores por convenio y que este mes superaba el 10% de ganancias sobre el salario, según comunicó la compañía.

Bridgestone es, además, la única fábrica de neumáticos en el país que paga a sus operarios un súper bono en concepto de "participación de las ganancias". Se trata de un acuerdo que se incorporó al Convenio Colectivo de Trabajo en el periodo 2006/2007 y establece que cada vez que las utilidades de la empresa superen el 6% del excedente de la ganancia neta libre de impuestos, debe ser distribuida entre los trabajadores y destinarse en igual proporción al desarrollo del mercado y a la inversión en equipos en la Argentina.

La planta de Bridgestone en conflicto

En 2022, significó un adicional que rozó el $ 1 millón para cada uno de los operarios. En 2023, la suma que recibieron los empleados fue de $ 1.225.000. Sin embargo, el número podría haber sido mayor, ya que, según la empresa, por el conflicto, hubo tramos del año pasado en los que tocó sus mínimos históricos de producción.

Crespo justificó la protesta al señalar que la filial de la empresa japonesa "produjo una nueva serie de despidos digitados". Además, señaló: "Esta acción la realiza escudándose con el permiso del Gobierno nacional no sólo para realizar importaciones de cubiertas que se fabrican en el país, sino además para multiplicar el número de las mismas hasta el absurdo".

De acuerdo con declaraciones del dirigente, el conflicto se agudizó cuando el sindicato protestó por mejores condiciones laborales y "la empresa respondió con despidos". Además, expuso: "el Gobierno, en lugar de exigirle a la empresa que cumpla con las mejoras de las condiciones laborales y deje sin efecto los despidos, les permite mantener abiertas las importaciones para disminuir el efecto de las medidas de fuerza en una actitud inaceptable y reprochable desde todo punto de vista".

Bridgestone, por su parte, aclaró que el conflicto "surgió a partir de la solicitud de medidas de seguridad que no se justifican en la realidad, ya que no solo no son necesarias, sino que nunca fueron presentadas como un reclamo en las diversas reuniones y conversaciones efectuadas".

Bridgestone es la mayor fábrica de neumáticos del país. De hecho, provee a la mayoría de las pick-ups que se fabrican en la Argentina: Toyota Hilux, Nissan Frontier, Renault Alaskan y VW Amarok. Son, además, el tipo de producto que más fabrica y exporta la industria automotriz local.



Un conflicto con larga data

El año pasado, a causa de una disputa salarial que duró más de cinco meses, la industria del neumático se paralizó, se generó escasez de producto y los precios se dispararon. El conflicto gremial afectó a las tres principales fábricas de neumáticos de la Argentina: Bridgestone, Pirelli y Fate.

Además, también resultaron afectadas las terminales automotrices, cuyas producciones se vieron afectadas por la falta de insumos. En ese momento, la situación fue tan crítica que el Ministro de Economía, Sergio Massa, no dudó en cruzar públicamente al Sutna y amenazó con abrir la importación de neumáticos para evitar los cortes de actividad en las automotrices.

El principal pedido del sindicato se basaba en "hacer efectivo por parte de las empresas el pago de un 200 % sobre las horas extraordinarias, que se abonan al 100 por ciento en la actualidad y que corresponden a los fines de semana, cuando superen las 40 horas semanales".

Finalmente, el conflicto se resolvió con un acuerdo entre representantes de las empresas y del gremio en el Ministerio de Trabajo que resolvía un ajuste del 16% para el quinto tramo de la revisión salarial 2021/2022, totalizando de este modo un 66% de incremento salarial en ese período paritario.