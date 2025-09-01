Nestlé despidió a su CEO, Laurent Freixe, a raíz de una relación romántica con una empleada

El gigante suizo de la alimentación Nestlé despidió a su CEO, Laurent Freixe, tras ser objeto de una investigación interna por mantener relaciones sentimentales en secreto con una subordinada directa, en violación con el código de conducta empresarial. La compañía anunció la medida en un comunicado, en el que también informó del nombramiento de Philipp Navratil como nuevo número uno, según decisión del consejo de administración de la firma, que había ordenado la investigación.

La decisión de cambiar el CEO de la mayor alimentaria del mundo "fue necesaria, ya que los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de la compañía", indicó en el comunicado el presidente de la multinacional, Paul Bulcke.

Bulcke supervisó la investigación de Freixe junto al consejero independiente Pablo Isla, empresario español que presidió Inditex entre 2011 y 2022 y que en 2026 asumirá la propia presidencia de Nestlé.

Navratil, que entró en la Mesa Ejecutiva de Nestlé en enero de 2025, comenzó su carrera en la multinacional suiza hace 24 años, primero como auditor interno, y ocupó diversos cargos comerciales en América Central, entre ellos el de director de Nestlé Honduras o el del negocio de café y bebidas en México.

"El consejo confía en que impulsará nuestros planes de crecimiento y acelerará los esfuerzos por mejorar la eficiencia. No cambiaremos de rumbo en la estrategia ni perderemos ritmo", aseguró el presidente Bulcke.

Casi 40 años de carrera

Freixe, que ha formado parte de la compañía durante casi 40 años, desde 1986, era una piedra angular del gigante suizo, aunque en fechas recientes había sido objeto de críticas por algunas de sus decisiones empresariales.

En julio la compañía reportó beneficios netos de 5065 millones de francos (5400 millones de euros) en la primera mitad de 2025, un 10,3 % menos que en el mismo período de 2024, afectada por la fortaleza de la divisa suiza, que redujo el valor total de sus ventas.