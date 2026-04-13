Las acciones de Grupo Herdez, que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, se desplomaron más de 10% en las primeras operaciones del lunes tras anunciar una alianza con Froneri Internacional, empresa vinculada a Nestlé, con el objetivo de potenciar su negocio de helados en México. A través de un comunicado, publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se detalló que el acuerdo contempla la integración del negocio —operado por Herdez bajo licencia de Nestlé desde 2015— en una nueva sociedad donde ambas compañías mantendrán una participación equitativa del 50%; no obstante, el control operativo quedará en manos de Froneri. La reacción del mercado fue inmediata, las acciones de Herdez cayeron hasta los 12.41% a 76.70 pesos por unidad (Ciudad de México 8:05 horas), liderando las pérdidas en la plaza bursátil. El acuerdo no implicará una entrada de efectivo para Herdez al cierre, aunque sí contempla una aportación de capital por parte de Froneri para fortalecer la estructura financiera del negocio y respaldar su crecimiento. La empresa mexicana transferirá el control operativo a Froneri quien se encargará de implementar su modelo especializado en el segmento de helados, tras ello, la compañía de la familia Hernández-Pons dejará de consolidar los resultados del negocio y pasará a registrar su participación como resultados de asociados. “Esta alianza combina la experiencia global de Froneri en la categoría de helados con el profundo conocimiento del mercado local de Grupo Herdez”, se lee en el documento. El acuerdo, que busca capitalizar la fortaleza de ambos jugadores, destaca el intercambio de marcas reconocidas como Helados Nestlé, Häagen-Dazs, Mega y Carlos V. Además, las licencias de uso de marca en México se alinearán con el marco global de Froneri con Nestlé, para aprovechar los estándares de ejecución e innovación internacionales. La transacción está sujeta a la autorización de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) y al cumplimiento de condiciones del mercado. El movimiento se da en medio de una estrategia de transformación de Grupo Herdez. El año pasado, la compañía anunció la escisión de Grupo Nutrisa —propietaria de marcas como Cielito Querido y Chilim Balam— y redujo su participación en McCormick, en línea con su objetivo de optimizar su portafolio y generar valor para los accionistas.