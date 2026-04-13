En la previa del Mundial 2026, Aerolíneas Argentinas lanzó una promoción especial para volar a Estados Unidos con tarifas desde u$s 686 finales a Miami, en una apuesta por captar la demanda de los hinchas que seguirán a “La Scaloneta” durante toda la competencia. Además de Miami, la aerolínea de bandera puso a la venta pasajes a Kansas y Dallas -ciudades sedes de los partidos- por u$s 1863 finales. En ese sentido, programó dos vuelos directos especiales a Kansas con motivo del partido frente a Argelia, que se disputará el 16 de junio. Uno de los servicios llegará el día previo al encuentro, mientras que el otro aterrizará el mismo día. La operación también incluirá cuatro vuelos especiales a Dallas, ciudad que albergará dos compromisos del seleccionado: ante Austria el 22 de junio y frente a Jordania el 27. Para cada partido, habrá dos vuelos directos con arribos escalonados. En paralelo, la compañía anunció que ampliará su conectividad hacia Miami desde el interior del país. A partir del 8 de junio, habrá vuelos desde Tucumán dos veces por semana, desde Rosario tres frecuencias semanales -con escala en Punta Cana- y desde Córdoba dos servicios semanales. En el caso de Córdoba, se trata de un vuelo directo a Miami que, una vez finalizado el Mundial, continuará operando como ruta regular. De esta manera, la compañía ofrecerá una programación especial de vuelos directos a Kansas y Dallas en fechas clave, en línea con el calendario de partidos, junto con un refuerzo de frecuencias hacia Miami desde distintos puntos del país.