Un país de América Latina se dirige hacia una posible potencia mundial al consolidar su crecimiento económico y geopolítico, lo que ha generado preocupación entre las naciones que actualmente compiten por el liderazgo global. El papel proactivo de esta nación en los BRICS, junto con sus inversiones estratégicas en sectores como la energía, la innovación tecnológica y la seguridad alimentaria, está aumentando la inquietud de potencias como Estados Unidos, Rusia y China. Estas grandes potencias observan cómo este país latinoamericano se dirige hacia una posición más autónoma en el nuevo contexto geopolítico mundial, caracterizado por los conflictos bélicos y las guerras comerciales. El ascenso de Brasil no se limita únicamente al ámbito económico, sino que también se fundamenta en una estrategia de defensa que prioriza la autosuficiencia y la innovación tecnológica. Este país latinoamericano cuenta con el ejército más grande y mejor financiado de la región y se dedica al desarrollo de su propia tecnología militar. La nación en ascenso que está redefiniendo el equilibrio global es Brasil. Su destacada participación en los BRICS le ha permitido ganar protagonismo en los debates económicos internacionales y ha fortalecido sus vínculos con socios clave. Brasil se distingue por diversificar alianzas y trabajar en un perfil de autonomía y autosuficiencia frente a las principales potencias mundiales, en un momento bisagra de la economía global marcado por las guerras comerciales. Este enfoque lo ha consolidado como un actor con capacidad de incidencia en sectores clave para la economía global. Para las potencias tradicionales, este crecimiento representa desafíos concretos: