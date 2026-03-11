Como para todas las empresas de consumo masivo, 2025 fue año “muy desafiante para Molinos”. Con ese y término lo definió el gigante de la industria alimenticia en la presentación de resultados anual. En 2025, Molinos registró ingresos netos por $ 951.943 millones y una pérdida neta de $ 40.713 millones, que en los primeros nueve meses del año llegaron a $ 37.403. En el último período del año, la empresa del Grupo Perez Companc logró llegar al equilibrio “basado en la productividad”, según señaló la empresa en el comunicado a la CNV. “El 2025 fue duro para nosotros, el consumo en varios de nuestros negocios se vio afectado, los principales clientes ajustaron stocks y los precios se movieron muy por debajo de la inflación y de nuestros costos. Por eso trabajamos muy fuerte en la productividad y la baja de costos a lo largo de toda la organización para ser más competitivos, lo que nos permitió terminar el año en equilibrio y estar mejor preparados para arrancar el 2026 con optimismo”, explicaron a El Cronista desde la compañía Estos resultados fueron resultado, en parte, del contexto económico, que afectó tanto los volúmenes como los precios. A esto se le sumó la decisión de la empresa de incrementar y acelerar las inversiones para aumentar la productividad. Para ello, invirtió más de $ 21 millones en mejora de procesos productivos y logísticos, así como a la modernización de su infraestructura tecnológica. En 2025, según explicó la propia compañía, experimentaron una contracción del 6,5% en los volúmenes entregados, consecuencia de la retracción del consumo en gran parte del portafolio comercializado en el país y de un comportamiento más conservador por parte de los principales clientes. En los primero nueve meses de 2025, la caída del volumen entregado había llegado a 9,7 por ciento. “En un escenario de desinflación y aumento de la tasa de interés real, estos optaron por estrategias de reducción de inventarios, lo que impactó en los niveles de reposición, especialmente durante los primeros tres trimestres del año”, detallaron desde la empresa. En cuanto a los precios, la compañía registró una caída de ingresos en términos reales, dado que los ajustes nominales de precios promediaron 15,4% en el último año, frente a una inflación informada por INDEC de 31,6% para el mismo período. “Esta dinámica incidió directamente en la rentabilidad del negocio”, indicaron. En este entorno de mayor competencia y márgenes más estrechos, Molinos profundizó su programa de eficiencia operativa, reforzando la gestión y el control de costos y gastos centrales. En línea con esta estrategia, durante el ejercicio la compañía invirtió más de $21.000 millones a la mejora de procesos productivos y logísticos, así como a la modernización de su infraestructura tecnológica. “La asignación de estos recursos permitió evidenciar, ya en el último trimestre del ejercicio, mejoras concretas en los márgenes de rentabilidad operativa, que se recuperaron en 11,1 puntos porcentuales respecto del primer trimestre del año”, advirtieron desde la compañía. Mirando hacia adelante, y frente a los desafíos de corto y mediano plazo, la empresa aseguró que “continuará enfocada en el consumidor, en sus marcas, en la productividad y en la eficiencia, para seguir acompañando a los argentinos con productos cada vez más saludables, ricos, prácticos y accesibles”. Perez Companc le compró Molinos al grupo Bunge & Born en 1998. Su portafolio de marcas incluye Exquisita, Granja del Sol Lucchetti, Matarazzo, Preferido, Vitina, Cocinero, Gallo entre otras. Con sus números afectados durante el Gobierno de Alberto Fernández por los controles de precios que se implementaron en esos cuatro años, en 2024, primer balance de la Administración de Javier Milei, la facturación de Molinos cayó 6,4% en moneda homogénea, a $ 882.117 millones. Las ventas totales se retrajeron 2,8%, pese a que sus exportaciones habían crecido 23,7% en ese ejercicio. "En un contexto de alta rivalidad competitiva y caída del consumo, la sociedad se focalizó en sostener el adecuado posicionamiento de sus marcas para brindar la máxima accesibilidad posible a los consumidores en cada una de las categorías en las que participa“, explicó en ese momento.