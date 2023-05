Mercado Libre arrancó 2023 triplicando ganancias: cómo le fue en la Argentina

En el primer trimestre de 2023, Mercado Libre facturó u$s 2763 millones, un crecimiento interanual del 38%, 58% si se la calcula sin efectos de tipos de cambio. En tanto, el gigante regional de comercio electrónico que lidera su fundador, Marcos Galperin, registró una ganancia neta en el periodo de u$s 201 millones, tres veces superior al beneficio de u$s 65 millones que había alcanzado entre enero y marzo de 2022.

" Mercado Libre tuvo un buen comienzo del año, con una performance alentadora en todo el negocio ", expresó la empresa en la carta a los accionistas con la que este miércoles difundió los números de su first quarter.

Destacó que, en el período, estableció un nuevo record de ingresos operativos (u$s 340 millones), con un margen sobre facturación que avanzó del 6,2%, en el trimestre inicial de 2022, al 11,2% en el de 2023.

Fundada en 1999, MercadoLibre es la mayor plataforma de comercio de América latina. Tiene presencia en 18 países. Sus acciones cotizan desde 2007 en el Nasdaq, el mercado bursátil tecnológico de los Estados Unidos. En 2022, la facturación de la empresa creció a u$s 10.537 millones desde los u$s 7069 millones de 2022. La cifra más que duplica los u$s 3974 millones que había recaudado en 2020. En términos de resultados, tuvo una ganancia neta de u$s 482 millones, casi seis veces superior a la de 2021 (u$s 83 millones). En 2020, había perdido u$s 1 millón.

Vista creció en producción, exportaciones y ganancias

Mercado Libre tomará 13.000 personas, qué puestos busca en la Argentina con sueldos en dólares

Al 31 de marzo de 2023, su base activa de usuarios únicos sumó 101 millones, contra 81 millones de un año antes. El volumen bruto de la mercadería vendida (GMV, por su sigla en inglés) ascendió a u$s 9434 millones, un crecimiento del 23% (43,3% sin efectos de tipo de cambio). El número de productos vendidos exitosamente ascendió a 309 millones, contra 267 millones a marzo de 2022. En tanto, la cantidad de ítems exitosamente enviados sumó 302 millones, desde los 254 millones de un año antes. Por su parte, entre enero y marzo de 2023, su división de fintech registró un total de pagos por u$s 36.986 millones, un aumento 46% interanual y del 96,1% despojado de efectos cambiarios, destacó la empresa. El total de pagos a través de su marketplace fue de u$s 9950 millones (contra u$s 8071 millones del período comparable).



Qué pasó en la Argentina con el crecimiento de su marketplace, su negocio fintech y la inflación

Brasil, su principal mercado geográfico, creció 26%, a un total de u$s 1579 millones. La Argentina, el segundo, generó u$s 721 millones, un avance interanual del 39,2% y del 151%, en moneda local. En el país, por segmentos, la unidad de comercio facturó u$s 273 millones (13,8% de incremento) y la fintech, u$s 448 millones (61,2%). En términos de resultado, su país natal aportó u$s 310 millones a las ganancias de Mercado Libre. Prácticamente, lo mismo que Brasil (u$s 318 millones) y más del doble que el tercer mercado más relevante para la empresa, México (u$s 127 millones) .

" El crecimiento del GMV sin efectos cambiarios en la Argentina alcanzó el 107% año contra año, aunque gran parte fue impulsado por la inflación ", reconoció Mercado Libre en su informe a la Securities and Exchange Commission (SEC). "Dicho esto, también había una reversión de la tendencia de debilitamiento del año pasado en el crecimiento de artículos vendidos, con una expansión interanual del 3% en el primer trimestre de 2023, después de una contracción del 1% en el cuarto de 2022", reseñó.