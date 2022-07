España, la nueva Miami de los argentinos para invertir en propiedades: precios y rentabilidad

Estados Unidos y Uruguay se convirtieron en la última década, en dos de los destinos favoritos de los argentinos a la hora de invertir en real estate. Pero, en plena inestabilidad económica y con un dólar blue que no para de subir, España sobresale como la nueva plaza favorita para hacer negocios en bienes raíces.

Con un valor que oscilan entre los 3000 y 7000 euros por metro cuadrado (m2), las principales ciudades españolas como Madrid, Barcelona o Málaga atraen a los inversores que buscan seguridad jurídica y una rentabilidad en moneda dura . "En promedio se alcanza un retorno neto del 7% anual", explican los brokers de la madre patria.

Cada vez que la economía argentina atraviesa un momento de inestabilidad, hay un aluvión de consultas de inversiones en el exterior. "Después de las PASO presidenciales evidenciamos una verdadera ola de demanda que no se detuvo jamás. Ahora, volvimos a tener pico de consultas ", explica Santiago Acetti, director de Procoaf Inversiones.

Hoy el 80% de los clientes son argentinos. La empresa, que cuenta con dos sedes en el país, busca simplificarle la operatoria a los extranjeros para que puedan comprar, alquilar y cobrar la renta en euros, sin si quiera viajar a Europa.

¿Qué se necesita para invertir en España?

"No es necesario tener una ciudadanía española ni tampoco viajar a Europa. Solamente hay que firmar un poder en una escribanía, para que podamos actuar por el cliente en el exterior. Se abre una cuenta en un banco español y obviamente es necesario girar el dinero. Del resto nos ocupamos nosotros", explica el especialista.

Si bien los trámites necesarios para comprar un inmueble, son sencillos es fundamental para comenzar las operatorias "contar con un número de identificación para extranjeros, eso sirve para girar el dinero", remarca.



"Hoy recibimos en promedio 40 consultas por día de argentinos. No solo para comprar inmuebles, muchos quieren saber cómo son los pasos para radicarse en España o traer su empresa a Europa", cuenta Acetti que explica que hay una persona dedicada solo a atender a los argentinos.

¿Dónde invertir?

La mayoría de los argentinos apuestan a las grandes ciudades a la hora de invertir en ladrillos. Pero, Madrid o Barcelona tienen precios altos y la rentabilidad no es tan atractiva.

"El ticket promedio es de entre u$s 250.000 y u$s 300.000 . Nosotros recomendamos otras ciudades, como el Principado de Asturias en donde en se puede conseguir un lindo departamento por u$s 85.000 con un retorno del 6% anual", remarca el empresario inmobiliario.

Según los datos de Zonaprop, en la Ciudad de Buenos Aires, la rentabilidad de un inmueble en alquiler es, en promedio, del 3,4% en dólares. Mientras que en Madrid ese número es de 5,3%, es decir casi dos puntos por encima. Ahora, en otras ciudades se puede alcanzar el 7% anual.

Barcelona atrae por ser una plaza con movimiento turístico todo el año

Oportunidad de inversión

Para muchos argentinos la inestabilidad económica y la suba vertiginosa del dólar fueron determinantes para buscar opciones de inversión en el extranjero. Por su similitud en costumbres y hasta la facilidad del idioma, España empieza a tomar relevancia y empieza a hacerle frente a Miami, Estados Unidos.

En las últimas semanas, por la subida del dólar, hubo aluvión de consultas de argentinos para invertir en España.

"Es un muy buen momento para invertir en España, principalmente en toda la Costa del Sol por su agradable clima todo el año y por la cantidad de turismo que cada día se va incrementando. Las rentabilidades son aproximadamente del 7%", explica Hernán Nucifora, socio de Global Investments.

"Son muchísimas las consultas de argentinos en España, no solo de inversores sino de familias que decidieron radicarse en el viejo continente. Es un mercado muy sólido ", finaliza el empresario inmobiliario.