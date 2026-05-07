La cotización de la criptomoneda Ripple y el euro de este jueves, 7 de mayo de 2026 en España es de 1,64 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,95%. El precio del Ripple y el euro ha mostrado una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es positivo. Esta tendencia sugiere un crecimiento sostenido en los días recientes. La cotización de Ripple presenta un comportamiento mixto: en la última semana avanzó 0.77%, señal de un leve repunte de corto plazo; no obstante, en el último año acumula una variación del -52.65%, lo que evidencia una marcada tendencia bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la posición en ese periodo. En suma, pese al pequeño alivio semanal, el balance anual sigue siendo claramente desfavorable. La volatilidad económica de la última semana de Ripple, con un 16.34%, es considerablemente menor que su volatilidad anual de 57.94%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Ripple ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 2,7 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 1,4 euros.