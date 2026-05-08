Vivir en una comunidad de propietarios implica compartir gastos, normas y responsabilidades económicas. Sin embargo, el Tribunal Supremo acaba de marcar un límite clave para las comunidades de vecinos en España: las cuotas impagadas no pueden reclamarse judicialmente más allá de cinco años. La decisión llega tras un conflicto entre una comunidad de propietarios de Madrid y dos vecinos acusados de acumular una deuda de 6.497,30 euros por cuotas impagadas entre 2007 y 2014. Aunque inicialmente la comunidad intentó cobrar la totalidad del importe, el Supremo frenó esa reclamación y aplicó el plazo reducido de prescripción fijado por la Ley 42/2015. La sentencia supone un importante aviso tanto para las comunidades de propietarios como para los vecinos morosos. A partir de ahora, reclamar deudas antiguas puede resultar imposible si han pasado más de cinco años sin acciones judiciales o reclamaciones formales. El Tribunal Supremo dejó claro que las comunidades de vecinos no pueden exigir cuotas comunitarias antiguas más allá del plazo legal de cinco años. La resolución rechaza el antiguo criterio del Código Civil que permitía reclamar durante 15 años este tipo de obligaciones. Según la sentencia, aunque la deuda se hubiera generado antes de la reforma legal, el periodo de prescripción aplicable sigue siendo el actual. Eso significa que las cuotas anteriores al límite temporal quedan extinguidas y ya no pueden reclamarse en los tribunales. En el caso analizado, los magistrados revisaron cada anualidad y concluyeron que solo podían exigirse las cuotas correspondientes a 2013 y 2014. El resultado fue contundente: de los 6.497,30 euros reclamados inicialmente, solo quedaron vigentes 1.696 euros más intereses legales. La clave jurídica está en el artículo 9 de la Ley de Propiedad Horizontal, que obliga a cada propietario a contribuir económicamente al mantenimiento del edificio y sus servicios comunes. Sin embargo, esa obligación no puede reclamarse de forma indefinida. El Supremo recordó que el plazo de prescripción empieza a contar desde que cada cuota resulta exigible, normalmente al cierre del ejercicio anual. Si durante cinco años la comunidad no inicia acciones legales o reclamaciones fehacientes, pierde el derecho a cobrar. Entre los puntos más importantes de la sentencia destacan: La resolución refuerza la doctrina previa del Supremo y deja un mensaje claro para miles de comunidades de propietarios en España. La decisión del Supremo tiene consecuencias directas para millones de propietarios españoles. Actualmente existen cerca de 1,5 millones de comunidades de propietarios en España, donde viven ocho de cada diez ciudadanos. Para las comunidades, la sentencia supone un aviso sobre la necesidad de actuar con rapidez ante los impagos. Esperar demasiado tiempo puede hacer desaparecer gran parte de la deuda reclamada, incluso si el propietario dejó de pagar durante años. Para los vecinos morosos, en cambio, la resolución abre una vía de defensa importante. Las cuotas anteriores a 2019 podrían estar prescritas si la comunidad no realizó reclamaciones formales dentro del plazo legal establecido. En el litigio madrileño, los propietarios demandados aceptaron pagar únicamente las cuotas correspondientes a 2013 y 2014. Rechazaron, en cambio, las deudas acumuladas entre 2007 y 2012 al considerar que ya estaban prescritas. El juzgado de primera instancia dio inicialmente la razón a la comunidad y aplicó el antiguo plazo de 15 años. Sin embargo, el Tribunal Supremo corrigió esa interpretación y confirmó que debía aplicarse el nuevo límite de cinco años fijado por la Ley 42/2015. Gracias a esa decisión judicial, los vecinos redujeron su deuda en más de un 70%. De los 6.497,30 euros originales, dejaron de pagar 4.801,30 euros por efecto directo de la prescripción reconocida por el Supremo.