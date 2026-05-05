El encarecimiento de los alquileres y el aumento de los costes de construcción han convertido la compra de una vivienda en algo cada vez más difícil para muchas familias en España. En este contexto, los inmuebles listos para remodelar se presentan como una alternativa a tener en cuenta: suelen ofrecer precios por debajo del mercado y, en muchos casos, facilidades de financiación directa con la propia entidad. Además, si se aplica el trabajo necesario, pueden ser una inversión a largo plazo al aumentar su valor. Es precisamente lo que ocurre con esta casa que Idealista tiene a la venta a través de su portal web. Se trata de una vivienda adosada de dos plantas y 189 metros cuadrados ubicada en Cherín, municipio de Ugíjar, en la provincia de Granada, que está disponible por 19.800 euros, un precio que la convierte en una de las ofertas más llamativas para remodelar. La vivienda se distribuye en salón-comedor con chimenea, cocina independiente, tres dormitorios y dos baños, lo que le otorga una superficie y distribución habitualmente asociadas a precios muy superiores. Su ubicación en el núcleo urbano de Cherín la dota de acceso directo a la carretera A-348, principal vía de comunicación de la zona, y de servicios básicos en el entorno inmediato: supermercados, restaurantes, pequeño comercio, instalaciones deportivas municipales, colegio de enseñanza primaria y oficinas bancarias. El Centro de Salud de Ugíjar se encuentra próximo, y la localidad dispone de servicio de autobús interurbano con conexiones regulares hacia Ugíjar y otros municipios de la Alpujarra Granadina. Como punto de interés patrimonial, destaca la Iglesia de San Bartolomé, referente cultural del municipio. Hay un aspecto importante a considerar: la ficha del inmueble indica que se trata de una vivienda de segunda mano en buen estado general, pero que necesita reformas antes de poder habitarse. Eso significa que al precio de compra habrá que sumar la inversión en rehabilitación, además de los gastos asociados a la transacción: impuestos, notaria y registro. Para más información clic aquí. Esta vivienda de Ugíjar no es un caso aislado dentro del catálogo de casas ofrecidas a la venta. La plataforma de CaixaBank, Building Center, ofrece habitualmente inmuebles a precios reducidos en distintos puntos de España, resultado de carteras de activos procedentes de ejecuciones hipotecarias y procesos de desinversión. Algunas de las opciones disponibles actualmente incluyen un piso con 3 habitaciones en Macael (Almería) por 49.500 euros, una vivienda con 2 dormitorios en Almendralejo (Badajoz) por 34.000 euros, una casa con 6 habitaciones en Salinas de Oro (Navarra) por 31.650 euros o un piso con 2 dormitorios en Cenicero (La Rioja) por 22.080 euros. La compra de inmuebles procedentes de carteras bancarias tiene ventajas e inconvenientes claros. Entre las primeras, el precio suele estar por debajo del valor de mercado de la zona y la entidad puede ofrecer condiciones de financiación preferentes. Entre los inconvenientes, muchas de estas viviendas requieren obras de acondicionamiento y su ubicación en entornos rurales o semirurales no siempre encaja con las necesidades del comprador. En el caso de la casa de Ugíjar, el precio de 105 euros por metro cuadrado es significativamente inferior a cualquier referencia del mercado inmobiliario español, incluso en zonas rurales de interior. Para quien busca una primera residencia en un entorno tranquilo, una segunda vivienda o una inversión con potencial de revalorización tras una reforma, representa una oportunidad poco habitual.