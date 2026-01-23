En el mapa salarial argentino de altos ejecutivos -los empleados que más cobran en las empresas- no todas las industrias compiten en los mismos niveles. En algunos sectores, l a compensación de directivos se dispara por escala, complejidad operativa y peso estratégico del negocio . En otros, el techo es más bajo, incluso para posiciones de máxima responsabilidad.

Según la Guía Salarial 2025-2026 de Adecco Argentina, los cargos de mayor jerarquía —direcciones, gerencias generales y roles ejecutivos de máxima responsabilidad local— concentran las remuneraciones más elevadas en todas las industrias aunque con diferencias significativas entre sectores.

El ranking: los sectores donde se paga mejor en la cúpula ejecutiva

El relevamiento ubica al frente de la lista a las industrias más pesadas en términos de operación, inversión y escala:

Oil & Gas

Mining

IT

Engineering & Production

Finance

Detrás aparece un segundo grupo, con niveles ejecutivos altos pero generalmente por debajo de los líderes:

Healthcare & Pharma

Supply Chain & Logistics

Sales & Marketing

HR & Administration

Los sectores que tienden a pagar más en la cima son aquellos donde la toma de decisiones impacta de forma directa en resultados críticos, con operaciones complejas y fuerte responsabilidad sobre performance y continuidad del negocio.

Alta Dirección: salarios altos en todos los sectores, pero con brechas fuertes

En el segmento mejor remunerado del mercado, la alta dirección, la compensación cambia según variables estructurales: industria, complejidad operativa y escala del negocio.

Esa diferencia se explica por el peso que tiene la conducción integral en organizaciones grandes o altamente reguladas, donde los ejecutivos no solo gestionan equipos: administran riesgos, definen estrategia y son responsables por resultados en contextos exigentes.

En ese sentido, el documento destaca que en cada uno de los sectores analizados, los cargos de dirección y liderazgo ejecutivo concentran los niveles salariales más elevados, reflejando la responsabilidad estratégica de conducir el negocio, los equipos y los objetivos.

Sueldos por industria

El informe identificó los sueldos que se pagan en las posiciones de mayor jerarquía de cada industria, según el tamaño y la ubicación geográfica de las compañías, de acuerdo con los datos relevados en la Guía Salarial 2025 -2026 de Adecco Argentina.

En el sector de finanzas y legales están los altos ejecutivos que más cobran, principalmente los que pertenecen a empresas grandes, con salarios que superan los $ 23 millones. Los gerentes de planta del sector industrial también se ubican entre los mejores salarios, con más de $ 22 millones.

En minería, un sector que suele tener algunos de los mejores salarios del mercado, los altos ejecutivos tienen sueldos muy por abajo de los anteriores. El que más cobra es el ingeniero de minas, según el informe, y aun así no llega a los $ 10 millones.

Recursos Humanos y Administración

Financiero y Legal

Logística y distribución

Ingeniería y producción

Farma y cuidado personal

Ventas y marketing

Minería

IT

Petróleo y gas

Bonos y pago por desempeño: la segunda capa del salario ejecutivo

En la cima corporativa, el sueldo no es solo el fijo. Adecco señala que en los niveles ejecutivos, la compensación se completa con bonos e incentivos atados principalmente al desempeño individual y a los resultados de la empresa.

Además, durante 2025 las compañías otorgaron un ajuste salarial anual promedio fuera de convenio de 29% a 36%, un nivel que quedó por encima de la inflación proyectada del 31%, según el mismo documento.

Qué mira el mercado para 2026: compensaciones más estratégicas

Hacia adelante, el informe anticipa un escenario donde las compañías van a estar obligadas a afinar la lapicera. El desafío, de cara a 2026, será diseñar esquemas competitivos y sostenibles para los puestos más altos, en un contexto donde ganan peso la eficiencia, la transformación digital y la gestión del talento.

En otras palabras: la pelea por los ejecutivos más demandados no se va a dar solo en el salario fijo, sino en el mix total de compensación y en la capacidad de cada industria para sostener paquetes atractivos sin perder control de costos.