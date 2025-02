Los precios de los autos 0 km bajaron hasta 30% tras las últimas medidas del Gobierno

El efecto desregulador del Gobierno impacta directamente en las automotrices, y se espera que impulse aún más sus ventas , que ya alcanzaron su mejor enero en años. Gracias a las medidas adoptadas en las últimas dos semanas, algunos vehículos registraron bajas de hasta un 23% en sus precios , y además, el costo total de adquirirlos se redujo en promedio un 7 por ciento .

La semana pasada, el Ministerio de Justicia descentralizó el registro de los vehículos 0 km, es decir, se eliminó el costo de patentamiento para un auto 0 km. Según detalló el titular de esta cartera, la reforma implica un ahorro de $ 83.000 millones para los ciudadanos, que ya no se pagarán por los formularios 01, 12, 13 y 59. Aunque no repercute directamente en los precios, alivia a los clientes y constituye un incentivo adicional para la compra, indicaron fuentes del sector.

Esta medida se sumó a la baja impositiva anunciada la semana previa, en la que se eliminó la primera escala del impuesto interno a los autos con un precio de hasta $ 75 millones y se redujo del 35% al 18% la alícuota para aquellos que superan ese monto. También se eliminó el arancel para la importación de autos eléctricos e híbridos.

Como efecto dominó, las automotrices difundieron nuevas listas de precios con reducciones que van desde el 7% hasta el 23 por ciento.

De esta manera, entre ambas medidas, los 0 km terminaron bajando entre 14 y 30 puntos porcentuales, dependiendo del modelo.

Estas reformas se dan en el marco de una recuperación del mercado automotor, que registró 68.988 autos nuevos vendidos en enero, según informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). Este aumento representa un 103,4% más en comparación con el mismo mes del año anterior y es el mejor resultado para este mes en los últimos siete años.

Acara detalló que este fue el mejor inicio de año desde 2018, cuando se patentaron 116.300 unidades en enero. Aunque el mercado registró una caída del 7,9% en 2024, la recuperación en el segundo semestre permitió reducir la baja inicial del primer trimestre, que había alcanzado casi el 30 por ciento.

El ranking de los modelos que más bajaron

Porsche fue la automotriz que definió la mayor baja, tanto en porcentaje como en términos monetarios, con una disminución promedio del 19%. El modelo Taycan Turbo GT con paquete Weissach experimentó una rebaja de u$s 158.000, pasando de u$s 706.000 a u$s 548.000, lo que representa un 22,3% menos.

Mercedes-Benz Argentina redujo los precios de sus autos entre un 14% y un 17%, lo que representa una baja de hasta u$s 66.000. Las versiones del Clase A, que antes tributaban la primera escala de impuestos internos, ahora tienen un precio de entrada de u$s 56.500, frente a los u$s 64.900 anteriores.

Por otro lado, el resto de los vehículos de la marca de la estrella pagaba la segunda escala de impuestos, incluso los deportivos AMG. En este segmento, las rebajas más destacadas son en el Mercedes-AMG SL 63 E Performance, cuyo valor pasó de u$s 476.000 a u$s 410.000, y en la GLC 300 4MATIC Coupé (AMG-Line), que pasó de u$s 145.000 a u$s 119.000.

Ford le siguió en el ranking de mayores reducciones de precios al anunciar una baja promedio del 18%. El modelo que experimentó la mayor disminución fue el Ford Mustang V8, que estaba afectado por la segunda escala del impuesto interno. En este caso, su precio de lista pasó de u$s 100.000 a u$s 82.000. En tanto, la Bronco V6 bajó un 12% y pasó de u$s 108.000 a u$s 95.000.

Toyota anunció reducciones de hasta un 17% en algunos de sus autos. El modelo de la automotriz que más disminuyó su valor fue el Crown, disponible únicamente con motorización híbrida. Se lanzó el año pasado a u$s 136.000, pero primero, por efecto de la eliminación del impuesto PAIS, había bajado a u$s 103.000, y ahora, por la baja del arancel, se redujo a u$s 85.700.

Audi Argentina es otra de las marcas que tenía casi todos sus modelos alcanzados por el impuesto. La única excepción es el A1 Sportback 30 TFSI, que mantuvo su precio inalterado. En el resto de los casos hubo reducciones de entre un 14% y un 16%. Modelos como el A3, Q2, Q3 y las versiones de entrada de la Q5 dejaron de tributar la primera escala. Por otro lado, la segunda escala de impuestos internos redujo su alícuota a la mitad en las versiones tope de gama.

Entre los modelos que más bajaron, dos picaron en punta. El eléctrico E-Tron GT pasó de u$s 384.321 a u$s 323.636, lo que representa una diferencia de u$s 60.685 menos. Mientras que el Q8 Performance pasó de u$s 336.100 a u$s 283.029, esto es u$s 53.071 menos.

Por su parte, Nissan aplicó ajustes de entre el 7% y el 16%. El precio del modelo X-Trail experimentó una disminución de u$s 13.000 y quedó en u$s 62.000. Lo que representa una reducción del 16,6% en comparación con su valor en enero.

En una línea similar, la marca china BAIC redujo precios hasta un 15%. El modelo con mayor ajuste en términos porcentuales fue el BAIC EU5, un sedán totalmente eléctrico. Este vehículo, que llegó a la Argentina en noviembre de 2024 por u$s 40.480, ahora está disponible por u$s 34.280, lo que representa una disminución del 15,3 por ciento.

En cuanto a Volkswagen, el Tiguan lideró la lista con una baja del 13,2% y quedó en u$s 63.400. A continuación, el Vento experimentó una reducción del 9,8% y cotiza a u$s 50.800; seguido por el Taos en sus dos versiones más equipadas que bajó el 4,3%, y quedó en u$s 44.900 y u$s 45.300, respectivamente.

Honda redujo, en promedio, un 7%. El modelo que experimentó la mayor rebaja fue el Civic híbrido, que pasó de u$s 61.500 a u$s 53.900, con un ajuste de u$s 7.600.