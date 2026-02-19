Pecom, la energética de la familia Pérez Companc, acordó con YPF la adquisición del yacimiento Manantiales Behr, ubicado en la provincia de Chubut. Se trata del segundo yacimiento convencional más grande del país, con una producción diaria del orden de los 25.000 barriles de petróleo por día. La operación alcanza también la concesión de transporte sobre los oleoductos El Trébol-Caleta Córdova, Km. 9 -Caleta Córdova, y Manantiales Behr – Cañadón Perdido. YPF está implementando el Proyecto Andes, el programa con el que la petrolera de mayoría estatal está desinvirtiendo en campos maduros para concentrar capital y gestión en Vaca Muerta. La operación se cerró en u$s 410 millones, según informó YPF. Fue en un comunicado en la Comisión Nacional de Valores (CNV). La incorporación de Manantiales Behr permitirá potenciar estas capacidades a partir de la gestión integrada de tres activos estratégicos en una misma geografía, como son Manantiales Behr, El Trébol–Escalante y Campamento Central–Cañadón Perdido. “Generando sinergias operativas, logísticas y técnicas que permitirán incrementar la producción, optimizar costos y maximizar el valor de los activos”, agregó la compañía. Cuando acordó su salida, YPF habló con el gobernador Ignacio “Nacho” Torres. Y se anunció un desembolso de u$s 157 millones para los próximos tres años, con trabajos de perforación y recompletamiento, además de técnicas de recuperación mejorada, como inyección de polímeros. Detrás del movimiento de salida hay una estrategia más amplia de YPF: su CEO, Horacio Marín, activó una “racionalización” del portafolio que contempla desprenderse de 55 áreas convencionales (en Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza) y acelerar la salida del upstream tradicional, que pesa en producción pero aporta menos del 1% del Ebitda. En esa línea, la petrolera ya avanzó con transferencias y ventas de activos maduros: en Santa Cruz acordó ceder lo que aún operaba a la empresa provincial Fomicruz y pagar u$s 335 millones en concepto de pasivos ambientales. En Mendoza, el Plan Andes incluyó el traspaso de Llancanelo y Llancanelo R a PCR, que anunció un programa de inversión por u$s 120 millones a cinco años. En paralelo, el mercado viene viendo un reacomodamiento de jugadores en Chubut y la Cuenca del Golfo San Jorge: el año pasado, por ejemplo, Crown Point (GST) cerró la compra de participaciones de YPF, Tecpetrol y Pampa Energía en los yacimientos El Tordillo, La Tapera y Puesto Quiroga, por cerca de u$s 60 millones, quedándose con el 95% de esos activos. En el proceso por las áreas chubutenses hubo un ganador inicial (Rovella Carranza), pero el traspaso se empantanó por problemas y la operación terminó recalando en Pecom. El regreso de Pecom a la operación petrolera tiene una carga simbólica para el grupo Pérez Companc: su historia en energía incluye la venta en 2002 de su activo insignia, Pecom Energía, a Petrobras, y el retorno en 2015 al sector con la compra de activos locales de Skanska. Desde entonces, la compañía se fortaleció como proveedor de servicios petroleros. En 2018, el grupo consolidó ese perfil con la compra de Bolland y Cía por $ 4500 millones para crecer en Vaca Muerta y ampliar su oferta (bombas, químicos y servicios integrales), en un plan para duplicar su negocio de Oil & Gas. Más adelante, ya con la internacionalización como eje, Pecom sumó contratos de operación y mantenimiento en Brasil: en 2021 tomó tareas para 3R Petroleum en campos del polo Río Ventura (Bahía), tras haber trabajado en Macau, en Río Grande do Norte. En los últimos años, además, profundizó su apuesta tecnológica: invirtió en infraestructura de telecomunicaciones para sus operaciones no convencionales y anunció un plan de u$s 7 millones para conectividad (fibra óptica y cobertura LTE) en Vaca Muerta y la Cuenca Neuquina. Y cerró una alianza estratégica con la estadounidense Alchemy Sciences para incorporar tecnología química orientada a mejorar productividad y recuperación de pozos en la región. Con ese recorrido, la compra de activos a YPF marca un cambio de fase: Pecom vuelve a producir en la Argentina —esta vez, apalancada en la plataforma de servicios que construyó durante casi una década— justo cuando YPF acelera su salida del convencional para enfocarse en los no convencionales de Vaca Muerta