El brazo de capital de riesgo corporativo (Corporate Venture Capital) del Grupo Sancor Seguros sumó a su cartera a Gangkhar, una plataforma de seguros embebidos con inteligencia artificial, y Give Zero, enfocada en la salud femenina.

El negocio de los seguros tiene la singularidad de que muchas veces el contacto entre una compañía y sus clientes se limita al momento de contratar una póliza o cuando ocurre un siniestro . Para el Grupo Sancor Seguros, el desafío es romper con esa lógica y construir “una relación más frecuente, con nuevos servicios y propuestas de valor”.

Con esa premisa, el fondo de capital de riesgo corporativo del grupo concretó sus dos últimas inversiones en Gangkhar y Give Zero, dos emprendimientos que apuntan a nuevas posibilidades de negocio para la aseguradora.

“El negocio marginal de este grupo son los seguros y es algo que no te genera habitualidad con tus clientes”, explica Clorinda Mántaras, managing partner de Sancor Seguros Ventures.

“La estrategia consiste en sumar capas de servicios alrededor de las necesidades de las personas. Desde la protección financiera hasta la salud y la vivienda”, agrega.

Para ello, el grupo busca soluciones tecnológicas que le permitan llegar a nuevos públicos, así como también mejorar la experiencia de sus asegurados.

Actualmente, la cartera del fondo está conformada por nueve startups, principalmente de los sectores insurtech, fintech y healthtech. Su objetivo es alcanzar un portfolio de 15 compañías. El plan contempla alrededor de tres inversiones por año.

De los seguros embebidos a la longevidad

La primera de las apuestas es Gangkhar, una insurtech que desarrolla infraestructura tecnológica para integrar seguros en plataformas digitales.

La compañía cerró en marzo de 2026 una ronda semilla de u$s 4,25 millones, liderada por Anthemis, en la que también participaron Sancor Seguros Ventures, Accion Ventures, Seedstars, EWA Capital y Simma Capital. La ronda se suma al respaldo que había recibido en su etapa presemilla de Rally Cap.

A través de una infraestructura basada en inteligencia artificial, la plataforma usa datos en tiempo real para mejorar la segmentación de clientes, la fijación de precios y la comunicación de las ofertas.

Para el grupo, la oportunidad está en los “seguros embebidos”, es decir, coberturas que se ofrecen dentro de la experiencia de compra de otro producto o servicio, en lugar de exigir que el consumidor ingrese por los canales tradicionales de una aseguradora.

A modo de ejemplo, una persona que compra un pasaje, reserva un alojamiento o adquiere un producto en una plataforma de comercio electrónico podría recibir una propuesta de protección adaptada a esa operación. La información disponible sobre sus preferencias y su comportamiento permite, además, pensar en servicios complementarios, asistencias o productos financieros.

Para Sancor, esta infraestructura abre un camino para llegar a consumidores a los que hoy no alcanza mediante sus canales habituales.

Según datos difundidos por Accion Ventures al anunciarse la ronda de Gangkhar, el mercado latinoamericano de seguros registró primas por u$s 203.000 millones en 2024, mientras que la penetración del seguro se ubicó en el 3,1% del PBI.

La segunda inversión apunta a otro fenómeno que el grupo mira de cerca, la longevidad. Give Zero, fundada por Pia Mancini, desarrolla una plataforma de acompañamiento de la salud femenina.

“Las personas vamos a vivir más, lo sabemos, y no todas nos estamos preparando de la mejor manera para esta nueva longevidad”, plantea. De ahí que surgen interrogantes sobre prevención, monitoreo médico, enfermedades crónicas, vivienda y cuidados.

Creada con IA

Dentro de ese universo, la salud femenina emerge como una oportunidad para construir nuevas propuestas de valor. La plataforma permite reunir información que puede ayudar a las usuarias a seguir su salud y llegar a las consultas médicas con más datos sobre su propio recorrido.

El negocio de Sancor Seguros

El fondo Sancor Seguros Ventures cuenta con u$s 10 millones de capital para invertir, con tickets de entre u$s 250.000 y u$s 500.000, y reserva el 35% para nuevas inversiones en las compañías de su cartera. Con más de 9 millones de asegurados, tiene presencia en la Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

La tesis de inversión se concentra en empresas -en etapa semilla- que ya validaron su producto y buscan dar el siguiente paso.

El equipo analiza la capacidad de los fundadores para construir compañías de alto potencial, el mercado al que apuntan y las oportunidades de colaboración con las empresas del grupo. Las inversiones suelen realizarse junto con otros fondos, que habitualmente lideran las rondas y fijan sus condiciones.

“Siempre procuramos que nuestro ticket sea smart, es decir, que más allá del dinero, aportemos valor en la validación del producto, del modelo de negocio, del mercado y de la facturación”, explica la ejecutiva.