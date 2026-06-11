El Teatro Colón fue el escenario elegido para una celebración que combinó historia, reconocimiento y visión de futuro. Allí, el lunes 8 de junio, SANCOR SEGUROS, la aseguradora líder del mercado argentino, conmemoró sus 80 años de trayectoria.

La compañía nació en Sunchales, provincia de Santa Fe, desde el corazón productivo del país y, siendo fiel a su espíritu federalista, fue ampliando su alcance hasta convertirse en un grupo con sólida presencia nacional y proyección internacional, con presencia en países tales como Brasil, Uruguay y Paraguay. Hoy protege a más de 9,3 millones de asegurados, cuenta con una red de 770 oficinas, más de 11.000 Productores Asesores de Seguros y 3.300 colaboradores en 4 países.

Entre los asistentes se destacaron el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Jorge Macri, el Canciller de la República Argentina, Pablo Quirno, la Ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, Gobernadores, Embajadores, Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Presidentes de Tribunales Superiores de las Provincias, Jueces, Intendentes y empresarios de distintos sectores productivos.

La gala dio inicio con un cóctel en el salón Dorado. A continuación, la compañía presentó un nuevo video institucional, producido y dirigido por Juan José Campanella, el cineasta más reconocido de nuestro país, quien participó del encuentro. La celebración incluyó además un saludo especial de Lionel Messi, quien se sumó a los reconocimientos por los 80 años a tan solo días del Mundial.

Luego de las palabras formales, tuvo lugar un show artístico especialmente creado para la ocasión, interpretado por músicos de la Orquesta Sinfónica bajo la dirección del maestro Tomás Mayer Wolf, con la participación de destacados intérpretes del Teatro Colón y grandes figuras, quienes realizaron un recorrido por los diversos momentos musicales que reflejaron parte de la identidad de la aseguradora. El repertorio recorrió distintos géneros y expresiones culturales profundamente arraigados en la identidad argentina, estableciendo un puente simbólico entre la historia del país y la trayectoria de la compañía.

Jorge Rojas interpretó el Himno Nacional y el show contó con la importante presencia de Raúl Lavié, Eugenia Quevedo y el Chaqueño Palavecino, quienes emocionaron e hicieron poner de pie al auditorio. El repertorio recorrió géneros musicales autóctonos como el tango, folclore, rock nacional y grandes clásicos como “No llores por mí Argentina” y “A mi manera”. El cierre no podía ser de otra manera: todos en el escenario, voces y presencias reunidas, para que “Canción con todos” hiciera lo que solo la música sabe hacer, convertir un momento en memoria.

Carlos Casto, presidente de SANCOR SEGUROS fue uno de los encargados de tomar la palabra. “Nuestros fundadores construyeron mucho más que una empresa, construyeron una respuesta solidaria, organizada y profundamente humana frente a las necesidades de su tiempo. Porque el cooperativismo excede el mero concepto de un modelo organizacional, implica una manera de entender el mundo. Es la convicción de que el crecimiento tiene más valor cuando se comparte. Es creer que la economía debe estar al servicio de las personas y que la confianza, cuando se construye colectivamente, puede atravesar generaciones”, destacó.

Por su parte, Alejandro Simón, CEO del Grupo Sancor Seguros, también brindó un mensaje contundente: “El futuro nos entusiasma porque vivimos en momentos de enormes transformaciones, pero tenemos lo necesario y la convicción de apostar por el desarrollo de la Argentina, de la región y de nuestras comunidades. Tenemos los talentos, la experiencia, una cultura en permanente evolución y, sobre todo, tenemos claro de dónde venimos y los valores que nos trajeron hasta aquí y que nos van a transportar hacia un mañana aún mejor”.

Una expansión que trascendió fronteras

​La aseguradora no solo se expandió en Argentina, sino que también logró una importante proyección internacional, con presencia en Brasil, Paraguay y Uruguay: hoy cuenta con más de 1.290.000 clientes.

En Brasil, el avance fue notable. Durante los primeros años la compañía solo operaba en los estados del sur y hoy ha conseguido una gran expansión. En Paraguay, ya está posicionada entre las aseguradoras más importantes, obteniendo un alto crecimiento en este mercado. En Uruguay cumplió su vigésimo aniversario este año logrando una consolidada reputación con una amplia oferta de productos.

Una propuesta que evolucionó más allá del seguro

Desde sus inicios, SANCOR SEGUROS supo acompañar la evolución de los riesgos y las necesidades de los individuos, empresas y comunidades.

Esa mirada de evolución se refleja en la diversificación del Grupo, que hoy integra un ecosistema de soluciones que amplían su propuesta de valor más allá del seguro tradicional.

Se ha expandido en el rubro asegurador con la creación de Prevención ART —líder en riesgos del trabajo con más de 1,8 millones de trabajadores protegidos—, Prevención Salud —posicionada entre las cinco principales prepagas del país— y Prevención Retiro, orientada a soluciones de previsión y ahorro para el retiro.

A ello se suman iniciativas como Banco del Sol, que impulsa su estrategia financiera digital; Sancor Seguros Real Estate, con desarrollos inmobiliarios en distintas regiones del país; y plataformas de emprendedurismo e innovación con foco en temáticas de triple impacto, proyectos de alta tecnología en salud y alimentación como CITES; Sancor Seguros Impulsa y Sancor Seguros Ventures, vinculadas a sectores como insurtech, fintech y healthtech, respectivamente.

Además, a través de Fundación Grupo Sancor Seguros, busca generar aportes a la sociedad especialmente enfocadas en fomentar y promover la educación a través de su colegio secundario y centro universitario y la seguridad vial.

En un contexto donde la industria aseguradora atraviesa un punto de inflexión impulsado por la transformación tecnológica, la aparición de nuevos riesgos y consumidores cada vez más exigentes, SANCOR SEGUROS reafirma su compromiso de continuar evolucionando para ofrecer soluciones integradas de protección, prevención y bienestar.