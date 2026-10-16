En esta noticia Un laboratorio de robótica y formación

Grupo Newsan inauguró un nuevo espacio en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, en la Ciudad de Buenos Aires, destinado a la fabricación de hardware, el desarrollo de software y la investigación aplicada a nuevas tecnologías. El proyecto demandó una inversión inicial de u$s 10 millones y también contempla actividades de formación en automatización y robótica.

La Usina Tecnológica reunirá distintas áreas de trabajo de la compañía, desde la producción de hardware hasta el desarrollo de aplicaciones y software a medida. También concentrará tareas vinculadas con infraestructura y servicios de IT, diseño de soluciones digitales e iniciativas de innovación e inteligencia artificial.

La apertura se inscribe en la estrategia de Newsan de ampliar sus capacidades de producción y desarrollo tecnológico en la Argentina. La empresa busca integrar en una misma sede actividades industriales y de servicios tecnológicos, además de generar un ámbito para desarrollar nuevos proyectos.

La nueva Usina Tecnológica de Newsan en Parque Patricios. Newsan

Un laboratorio de robótica y formación

El espacio incluye el Laboratorio Archi, dedicado a proyectos de automatización y robótica. La iniciativa forma parte del programa de educación corporativa de Newsan y busca trasladar a Buenos Aires una experiencia que el grupo ya lleva adelante en Ushuaia.

El laboratorio también servirá para impulsar actividades con escuelas, universidades y otras instituciones educativas. El objetivo es facilitar el acceso de estudiantes y jóvenes profesionales a herramientas y conocimientos relacionados con la automatización, la robótica y las nuevas tecnologías.

“La innovación es parte del ADN de Grupo Newsan y queremos que esta Usina sea el espacio para seguir potenciando esa esencia. Un lugar para producir, desarrollar nuevas ideas, formar talento en materia de automatización, robótica e inteligencia artificial, y generar vínculos que nos permitan construir juntos las capacidades tecnológicas que vienen”, señaló Luis Galli, CEO y presidente de Grupo Newsan.

Con esta inauguración, la compañía suma nuevas instalaciones en el Distrito Tecnológico porteño, un área creada para promover la actividad de empresas vinculadas con la tecnología y la innovación.