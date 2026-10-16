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Grupo Newsan inauguró un nuevo espacio en el Distrito Tecnológico de Parque Patricios, en la Ciudad de Buenos Aires, destinado a la fabricación de hardware, el desarrollo de software y la investigación aplicada a nuevas tecnologías. El proyecto demandó una inversión inicial de u$s 10 millones y también contempla actividades de formación en automatización y robótica.

La Usina Tecnológica reunirá distintas áreas de trabajo de la compañía, desde la producción de hardware hasta el desarrollo de aplicaciones y software a medida. También concentrará tareas vinculadas con infraestructura y servicios de IT, diseño de soluciones digitales e iniciativas de innovación e inteligencia artificial.

La apertura se inscribe en la estrategia de Newsan de ampliar sus capacidades de producción y desarrollo tecnológico en la Argentina. La empresa busca integrar en una misma sede actividades industriales y de servicios tecnológicos, además de generar un ámbito para desarrollar nuevos proyectos.

La nueva Usina Tecnológica de Newsan en Parque Patricios.
La nueva Usina Tecnológica de Newsan en Parque Patricios.Newsan

Un laboratorio de robótica y formación

El espacio incluye el Laboratorio Archi, dedicado a proyectos de automatización y robótica. La iniciativa forma parte del programa de educación corporativa de Newsan y busca trasladar a Buenos Aires una experiencia que el grupo ya lleva adelante en Ushuaia.

El laboratorio también servirá para impulsar actividades con escuelas, universidades y otras instituciones educativas. El objetivo es facilitar el acceso de estudiantes y jóvenes profesionales a herramientas y conocimientos relacionados con la automatización, la robótica y las nuevas tecnologías.

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“La innovación es parte del ADN de Grupo Newsan y queremos que esta Usina sea el espacio para seguir potenciando esa esencia. Un lugar para producir, desarrollar nuevas ideas, formar talento en materia de automatización, robótica e inteligencia artificial, y generar vínculos que nos permitan construir juntos las capacidades tecnológicas que vienen”, señaló Luis Galli, CEO y presidente de Grupo Newsan.

Con esta inauguración, la compañía suma nuevas instalaciones en el Distrito Tecnológico porteño, un área creada para promover la actividad de empresas vinculadas con la tecnología y la innovación.