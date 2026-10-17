Fuerte salto de la inflación mayorista: se aceleró al 3,2% en septiembre impulsada por el crudo

Después de que la inflación de septiembre volviera a ubicarse cerca del 2% y los alimentos quedaran por encima del nivel general, los primeros relevamientos de octubre muestran que las presiones sobre los precios todavía persisten. Aunque el ritmo semanal registró una leve moderación, la evolución acumulada del último mes ofrece una señal menos favorable.

El último informe de avance de la consultora LCG registró un aumento del 0,4% en alimentos y bebidas durante la segunda semana de octubre, apenas por debajo del 0,5% de la primera. De esta manera, el rubro acumuló seis semanas consecutivas con variaciones positivas.

El promedio de las últimas cuatro semanas, en tanto, se aceleró al 4,4%, frente al 4,3% de la medición anterior. Según la consultora, el indicador avanzó 0,1 puntos porcentuales y confirmó que la moderación del dato semanal todavía no se tradujo en una desaceleración de la tendencia más reciente.

Inflación de alimentos: qué productos aumentaron más en octubre

Las verduras y las carnes explicaron más de la mitad de la suba semanal, de acuerdo con el relevamiento de LCG. Las primeras registraron un incremento del 2,3%, mientras que las segundas avanzaron un 0,4%. Por su peso en la canasta, ambos rubros aportaron 0,18 y 0,14 puntos porcentuales, respectivamente, a la variación total.

Entre las demás categorías, los productos lácteos y huevos aumentaron un 0,4%; las bebidas e infusiones para consumir en el hogar, un 0,2%; y las comidas listas para llevar y los aceites, un 0,2% cada uno. Las frutas subieron un 0,1%, mientras que azúcar, miel, dulces y cacao registraron un avance de menor magnitud.

En sentido contrario, los productos de panificación, cereales y pastas bajaron un 0,6% y fueron la única categoría con una variación negativa. Su incidencia restó 0,09 puntos porcentuales al resultado semanal.

El informe también ubicó a los condimentos y otros productos alimenticios entre las categorías con mayores incrementos, con una suba del 2,3%. Sin embargo, su aporte al promedio general fue reducido, de 0,02 puntos porcentuales.

Por qué siguen subiendo los precios de los alimentos

La persistencia de los aumentos responde, al menos en parte, a la presión de productos con comportamientos diferentes.

En las verduras, uno de los factores identificados fue la menor disponibilidad de algunas variedades y las dificultades de cosecha y carga en las zonas productoras. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), publicado el 12 de octubre, registró que los precios mayoristas de las hortalizas aumentaron 23,8% en septiembre respecto de agosto, con fuertes subas en el tomate y la cebolla.

En las verduras, uno de los factores identificados para la suba fue la menor disponibilidad de algunas variedades. Chatgpt

En el caso de la carne, los relevamientos privados también señalaron el impacto de factores climáticos y la posibilidad de nuevos ajustes después de un período de estabilización de costos. Estos movimientos ayudan a explicar la presión sobre el rubro, aunque no permiten atribuir las seis semanas consecutivas de aumentos a una única causa.

Qué muestra el relevamiento sobre la difusión de los aumentos

Además de medir la variación promedio de los precios, LCG analiza cuántos productos aumentan o bajan. Ese indicador permite observar si las subas se concentran en algunos artículos o se extienden a una proporción mayor de la canasta relevada.

En su informe, la consultora señaló que la cantidad de productos con precios a la baja se mantiene en niveles mínimos. Al mismo tiempo, indicó que también se redujo la proporción de bienes que ajustaron sus precios al alza durante la semana analizada.

El reporte agregó que las variaciones presentaron una baja dispersión, aunque registraron una mayor presencia de valores extremos respecto de la semana anterior. Es decir, el comportamiento general de los precios fue relativamente concentrado, pero con más movimientos alejados de los valores centrales.

Cómo mide LCG la inflación de alimentos

La consultora releva los precios mediante la técnica de web scraping, con información de 8000 alimentos y bebidas comercializados en cinco supermercados. Los cortes se realizan los miércoles y los ponderadores utilizados corresponden a la estructura del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

Por esa razón, sus resultados funcionan como un indicador de avance sobre la evolución de los precios, pero no equivalen al dato oficial del INDEC ni permiten anticipar por sí solos el resultado del IPC nacional.