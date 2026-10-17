El Vaticano informó este sábado que el papa León XIV está “apto para recibir el alta” tras haber sido operado de cáncer de pulmón. Saldrá del hospital Gemelli de Roma y regresará al Vaticano.

El pontífice de 71 años fue internado el martes en el sanatorio romano, donde los médicos le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho para retirarle un tumor.

El papa León XIV recibirá el alta: qué dijo el Vaticano

“Tras los análisis de sangre, la radiografía de tórax realizada esta mañana y la evaluación de su estado clínico, el Santo Padre ha sido dado de alta”, indica la comunicación del equipo médico difundida por la Santa Sede.

Tras cuatro de días de hospitalización, el pontífice regresará al Vaticano a primera hora de la tarde y “mañana (domingo) rezará el ángelus desde la ventana de los aposentos papales”.

El papa León podría volver a dar misa el domingo. Vatican Media

Las primeras imágenes del pontífice después de la intervención, difundidas el viernes, lo mostraron de pie y sin asistencia mientras celebraba misa en una capilla improvisada en el décimo piso del Gemelli.

Los análisis de sangre y una radiografía de tórax realizados ayer “confirmaron una mejora sostenida en su estado general”, según el boletín médico firmado por el doctor Luigi Carbone, médico personal de León XIV, y el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del hospital.

El comunicado médico previo había indicado que la recuperación posoperatoria le permitía llevar a cabo sus actividades diarias de manera completamente independiente. El Papa, entonces, retomó sus tareas de trabajo desde la habitación del hospital, donde se reunió con su jefe de gabinete y continuó con ejercicios de fisioterapia respirator.

Gira por Sudamérica: siguen los preparativos del viaje

En paralelo, el Vaticano aseguró que continúan los preparativos para la gira que el Papa tiene previsto realizar por Sudamérica entre el 6 y el 17 de noviembre. El recorrido incluye visitas a Uruguay, la Argentina y Perú.

“Los preparativos siguen”, afirmó un portavoz de la Santa Sede, en medio de las dudas sobre la posibilidad de que el viaje deba ser aplazado por motivos de salud.

Por el momento, se mantiene el cronograma previsto mientras el pontífice evoluciona favorablemente de la operación. No obstante, días atrás el cardenal Parolin recalcó que todo “dependerá de cómo van las cosas”.

La recuperación y la continuidad de las actividades del Papa forman parte del seguimiento que el Vaticano realiza sobre su estado de salud.