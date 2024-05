Con precios en alza, cuáles son los mejores barrios para comprar una propiedad

El mercado de real estate está cada vez más activo y con la vuelta de los créditos hipotecarios, en el sector esperan que los precio empiecen a subir rápidamente. Por eso, para quienes tienen los dólares en la mano, el consejo es salir ya a buscar las oportunidades que todavía hay en el mercado.

La clave para el inversor, señalan, es apostar por los barrios que tienen mayor potencial de crecimiento en relación con aquellos que están consolidados. Así, cuando el mercado se dinamice, la ganancia será mayor.

"Chacarita, Saavedra y Villa Urquiza serían mis primeras opciones. Ahí el metro cuadrado todavía tiene mucha posibilidad de crecer. Otra zona interesante es Villa Devoto, aunque el barrio tiene un dinamismo propio, porque es un barrio con poca altura permitida para la construcción", dice Juan Ignacio Mel, dueño de Mel Propiedades.

En Saavedra y Villa Urquiza, detalla, un departamento nuevo se consigue hoy por alrededor de u$s 2600 por metro cuadrado, muy por debajo de los casi u$s 3300 que se pagan en el vecino Belgrano. En tanto, en Chacarita, los precios son un poco más altos y rondan los u$s 2800 por metro cuadrado.

Mercado más dinámico

En su opinión el mercado tiene más dinamismo que en los últimos años. Además, asegura que hoy los precios están estables, pero ya tienen una leve tendencia a subir.

Martín Flachsland, gerente de Marketing de Estudio Kohon, dice que hay que prestar mucha atención a los que llama "barrios de derrame", es decir, a aquellos que reciben a quienes, por precio no llegan a acceder a las zonas más consolidadas de la ciudad. A Saavedra -"Una de las grandes perlas que hay en el mercado", asegura- hay que sumarle algunas zonas de Caballito, como Parque Centenario. En este último barrio se pueden conseguir unidades usadas por u$s 1600 el metro cuadrado.

Distintos barrios de la ciudad ofrecen oportunidades de precio en el mercado inmobiliario

"Son precios muy bajos, con mucho espacio para crecer. Y también Villa Urquiza, que si bien está más consolidado, hay muchos tipos de productos distintos y mantiene una buena posibilidad de aumentar los valores", señala.

El especialista agrega que hoy el gran stock que todavía está en venta permite, incluso, encontrar oportunidades en Recoleta. Aunque es posible que los precios en este tradicional barrio no suban tanto, es una opción tentadora para el que prioriza ubicación.

La mira en el Centro

Además, señala, no hay que descartar el centro, que desde la salida de la pandemia se convirtió en la gran apuesta del gobierno porteño. En la zona Estudio Kohon ya tiene dos desarrollos, ambos frente a la Manzana de las Luces y destinados, principalmente, al alquiler temporario para turismo.

"El centro es una zona que en cuanto empiece la reactivación se va recuperar con velocidad. Especialmente la zona del sur de Plaza Mayo, que tiene una interesante movida nocturna y oferta gastronómica que la hace atractiva para el turismo", agrega Flachsland.

Las manzanas que están al sur de Plaza de Mayo se consiguen unidades a muy bajo precio

En la zona se consiguen unidades usadas por poco más de u$s 1000 dólares el metro cuadrado. En general son departamentos que requieren algún tipo de obra para modernizarlos, pero incluso contemplando arreglos posteriores, pueden ser un gran negocio, asegura.

Qué unidades buscar

Para los inversores lo ideal es comprar departamentos que "sean fáciles de mover". En ese sentido, las unidades pequeñas y de ticket bajo son las más demandadas por el mercado.

"En general, los departamentos que suelen subir de precio son los de uno y dos ambientes, es decir los departamentos alcanzados por los montos que te prestan los bancos", aporta Francisco Altgelt, presidente de Altgelt Negocios Inmobiliarios.

De hecho, esas son las propiedades que empezaron a reactivar el mercado hace ya un año. Y, en la actualidad, este tipo de departamentos duran poco tiempo en oferta porque los compradores aparecen rápidamente.