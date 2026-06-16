El titular de la Dirección General Impositiva (DGI), Gustavo González, anunció que comenzó a recibir información de plataformas de hospedaje como Airbnb, Booking, entre otras, para mejorar el control tributario de los alquileres que se llevan adelante a través de estos servicios.

El jerarca explicó que esta iniciativa se apoya en los estándares internacionales de intercambio de información impulsados por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información Tributaria.

Las plataformas ya tienen mecanismos para recopilar y suministrar este tipo de información a las administraciones tributarias. Por esta razón, la DGI mantiene conversaciones para comenzar a recibir datos de los arrendadores y de las transacciones realizadas.

A partir de esta información, el organismo prevé comunicarse directamente con los contribuyentes y enviarles los boletos de pago correspondientes al Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por los ingresos obtenidos a través de arrendamientos, adelantó González en una entrevista con el programa Quién es Quién, que se emite por Diamante FM y Canal 5.

“Vamos a tener el monto de la transacción, por cierto, no solamente los datos que identifican a la persona”, señaló el director de la DGI, quien sostuvo que la medida forma parte de una estrategia orientada a facilitar el cumplimiento tributario.

Ventas por internet

González explicó que la DGI tiene intenciones de realizar ajustes normativos para comenzar a aplicar retenciones a través de plataformas de pago en los casos de vendedores frecuentes y por encima de determinados montos.

El jerarca aclaró que la medida no apunta a operaciones ocasionales, sino a actividades realizadas de manera sistemática por personas que no cuentan con Registro Único Tributario (RUT).

“Estamos hablando de cuando una persona individual, que no tiene un RUT, realiza operaciones. Pero no estoy hablando de operaciones casuales, sino de operaciones sistemáticas”, señaló.