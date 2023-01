Los argentinos eligen inversiones de entre u$s 100.000 y 250.000 para hacer negocios en Estados Unidos y en tres sectores favoritos. Tienen un perfil muy definido y llegan al momento de invertir, bien asesorados sobre los detalles técnicos y jurídicos para tener éxito.

Los datos se desprenden de una encuesta realizada por ThinkinWorld a 2000 latinoamericanos en condiciones de invertir, donde los argentinos tienen preponderancia con un 30% del total de inversores de nueve países relevados.

Estados Unidos es el país elegido para destinar sus ahorros y en zonas preferidas muy claras: Florida, Texas y California.

Los sectores de preferencia para materializar sus inversiones, que concentran la mayor cantidad de casos son: negocios y franquicias (61,9%), real estate (56,9%) e inversiones no tradicionales más vinculadas al sector financiero (44,2%).

En el estudio -del que participaron personas nativas de Argentina, Chile, Bolivia, Colombia, Perú, El Salvador, Ecuador y México- el capital elegido para invertir también está bien definido.

Más del 50% de los encuestados aseguró que su presupuesto de inversión es de entre u$s 100.000 y u$s 250.000. En segundo nivel están aquellos que dijeron tener un capital inferior a los u$s 100.000 (un 34%), mientras un 9,6% dispone de u$s 250.000 o más.



Los motivos de las elecciones de los inversores latinos tienen argumentos sólidos. Estados Unidos permite acceder a una gran variedad de inversiones, con posibilidades para pequeños como para grandes ahorristas que puedan elegir el mercado que mejor se ajuste a sus intereses.

También acceden a posibilidades de financiamiento que no tiene otros países.

Nilda Gauna, Country Manager para Argentina de QKapital, explicó que los extranjeros pueden pedir un crédito hipotecario en el país americano para alcanzar sus inversiones por las facilidades que estos tienen al basarse solo en los requisitos actuales al momento de solicitarlo.



"Las condiciones que suelen requerir para otorgar el crédito pueden ser una carta de referencia del banco donde se tiene una cuenta, carta de ingresos del contador, y comprobantes de los fondos que hay en su cuenta para realizar el pago de la inicial de su propiedad. En tanto, para las personas locales, existe un "score" que se modifica con cada una de las acciones financieras de la persona, quedando constancia del pago de tarjetas de créditos, hipotecas o ingresos", indicó.

A la hora de elegir un sector para invertir, los encuestados optaron por negocios y franquicias, real estate e inversiones no tradicionales.

En cuanto a las franquicias, cabe resaltar que estas permiten conseguir una visa para instalarse en el país norteamericano. "Una de las principales ventajas que tienen las franquicias es que siempre se tendrá el respaldo de una gran empresa, además permiten calificar para tener una visa de permanencia y poder quedarse de manera legal en el país; y por supuesto las ganancias: en promedio las franquicias tienen un retorno superior al 20%, según los reportes que las empresas presentan al Gobierno de EE.UU.", comentó el especialista en inversiones tangibles, Marcelo Schamy.

Al respecto, Marcos Victorica, CEO de BAS Storage, señaló: "El inversionista de América Latina encuentra el mercado del real estate en Estados Unidos muy interesante debido a la estabilidad económica del país, lo que hace que el riesgo asociado a la inversión sea más previsible. Las mismas van desde los conocidos storage hasta edificios".



El 59,4% tiene mucho interés en recibir información acerca de cómo radicarse legalmente en Estados Unidos, un 34% tiene bastante interés, 5,6% poco interés, y solamente un 1% ningún interés. "Cuando el inversor busca calificar para obtener una visa E2, esta incluye tanto al cónyuge como a hijos menores, permitiendo a una familia instalarse en los Estados Unidos sin problemas", destacó Schamy.

Esteban Morano, CEO de ThinkinWorld, manifestó que es aconsejable idear un plan de negocios como establecer metas, costos de operación, recoger fondos, mantener el control sobre el negocio y adaptarse constantemente a la coyuntura, ya que de acuerdo a los resultados de la encuesta, hay mucha cantidad de latinoamericanos que quieren emigrar, pero para que estas oportunidades sean rentables es indispensable contar con la asesoría de expertos que ayuden a identificar en qué mercado es conveniente invertir y qué factores se deben tener en cuenta a la hora de hacerlo, además de darle un marco legal, contable y de inmigración correcto.

Cómo elegir una inversión en real estate en Estados Unidos:



Existe una gran variedad de opciones relacionadas a inversiones. Si bien la más conocidas son la compra de inmuebles para uso residencial y comercial, hay muchas más alternativas.

Frente al amplio abanico de posibilidades surge la duda respecto de cual es mejor y por qué. En rigor, la mejor inversión es aquella que se ajusta al perfil del comprador. Esto quiere decir que no existen tipos de inversiones más exitosas que otras, existen mejores oportunidades según tipo de comprador y expectativas.

"No hay mejores o peores inversiones siempre que se tengan bien claras las expectativas: lo que para uno puede resultar como una mala alternativa, para otro puede ser todo lo contrario. Para que una inversión sea eficaz es preciso indagar en las expectativas que tiene el comprador y entender qué pretende. Además, es importante que comprenda qué es posible y qué no para que las expectativas sean reales y alcanzables", detalló Schamy.

Por este motivo, a pesar de que Estados Unidos ofrece posibilidades para el inversionista, contar con el apoyo de un experto en el tema es necesario para garantizar una selección adecuada del tipo de inversión y para acceder a los mejores planes de financiación.

"Es posible acceder a créditos en Estados Unidos siendo extranjero, la figura de un asesor colabora para que los interesados conozcan las distintas opciones de financiamiento, tasa aproximada y plazos de amortización. Muchas entidades bancarias sólo otorgan créditos a ciudadanos norteamericanos, por eso la intervención de un tercero puede ser necesaria para dar con el capital que se necesita en dólares", indicó Nilda Gauna.

Pensar en qué renta se espera y qué riesgo se está dispuesto a tomar ayuda a elegir la inversión más adecuada según perfil del comprador. "Cuando lo que buscamos es una inversión que genere renta debemos pensar en términos de rendimiento, capitalización y riesgo de capital invertido. Si lo que buscamos es una propiedad para uso personal y disfrute, las variables que se analizarán serán otras más vinculadas a ubicación, amenities, áreas de interés en las cercanías, etc", diferenció Schamy.

Las inversiones se diferencian por el mayor o menor riesgo que incluyen en los gastos ocultos que puedan tener y que no están contemplados a simple vista, esto se traduce al momento de evaluar la rentabilidad obtenida al largo de un tiempo. Lo lógico es ver qué resultados se prevén en al menos cinco años, afirmó Victorica. Y destacó que cuando el capital es mayor y la intención es generar una cartera de inversiones, lo aconsejable es invertir el dinero en alternativas diferentes, lo que permite reducir los riesgos y aumentar el rendimiento.





[1] En este punto los encuestados podía elegir más de una opción.