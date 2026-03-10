La crisis que vive el sector textil que, en parte, se atribuye a la avanzada de las plataformas chinas, ya se siente también en el corredor comercial de la avenida Avellaneda. La zona, que en los últimos años dejó de vender solo a mayorista y es conocida por sus bajos precios, es la que tuvo el mayor incremento en cantidad de locales vacíos, según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC). El informe detalla que la tradicional avenida de Flores, pasó de 10 locales vacíos en noviembre-diciembre a 26 en enero-febrero, lo que implica un aumento del 160% en apenas dos meses. En comparación con el mismo bimestre del año pasado, la suba fue del 73,3 por ciento. El deterioro del corredor se da en un contexto de fuerte enfriamiento del sector textil, uno de los más golpeados del consumo en el último año. Fuentes del sector inmobiliario señalan que parte de la presión que enfrenta hoy el polo textil de Avellaneda proviene del avance de plataformas internacionales de comercio electrónico, particularmente de Temu y Shein. “En Avellaneda se está reemplazando mucho con las plataformas chinas. Es el mismo producto el que ofrecen y eso hace difícil una recuperación rápida para este corredor”, explicó Lorenzo Truninger, broker de Toribio Achával. El broker agregó que el impacto se siente especialmente en los locales más chicos, que históricamente estuvieron ocupados por rubros vinculados al negocio textil. Según explicó, los espacios de menor superficie -donde solían instalarse comercios de accesorios o productos vinculados a la indumentaria- hoy tienen más dificultades para conseguir inquilinos, en parte por la presión que ejercen las plataformas internacionales sobre ese tipo de productos. La situación se explica también por el momento que atraviesa el sector. Diego Grau, responsable del área de retail de la consultora inmobiliaria JLL, señaló que “el mercado textil está un poco golpeado”, lo que en algunos casos deriva en el cierre de locales de indumentaria o en cambios de rubro dentro del corredor. En paralelo, el mercado muestra un cambio en los rubros que buscan instalarse en los corredores comerciales. Truninger señaló que comenzaron a aparecer nuevos jugadores interesados en superficies más grandes, como bazares o supermercados de origen chino, mientras que otros sectores, como los gimnasios, también se muestran activos en la búsqueda de locales. También mencionó el crecimiento de otros rubros, como gimnasios, que comenzaron a buscar espacios en corredores comerciales donde antes predominaba la indumentaria. El panorama es distinto en los corredores comerciales más consolidados de la Ciudad. Diego Grau, responsable del área de retail de la consultora inmobiliaria JLL, explicó que en avenidas como Santa Fe, Cabildo o Florida no se observa un aumento significativo de la vacancia, sino más bien rotación entre marcas. Según señaló, “en los principales corredores hay movimiento”, aunque lo que predomina es el recambio de inquilinos más que la aparición de locales desocupados durante largos períodos. El ejecutivo explicó que la facilidad para alquilar un local depende fundamentalmente de la ubicación y el tamaño del espacio. Hoy, los locales más demandados son aquellos que tienen superficies intermedias. De acuerdo con Grau, los espacios que se alquilan más rápido son los de entre 150 y 400 metros cuadrados, mientras que los muy pequeños o los demasiado grandes suelen encontrar mayores dificultades para colocarse. En términos de rentabilidad, agregó que el retorno para los propietarios puede ubicarse hoy en torno al 1% al 1,5% mensual, aunque depende de factores como la ubicación dentro de la cuadra, el tamaño del local y las condiciones de negociación.