Litio: Techint quiere invertir u$s 800 millones en un yacimiento de Salta

Tecpetrol quiere entrar a la industria del litio con una inversión inicial de u$s 800 millones. Eso es lo que, según los números de la energética de Techint, exigirán el desarrollo y puesta en marcha de Tolillar, uno de los dos yacimientos que tiene en la Argentina Alpha Lithium, minera canadiense sobre la cual el grupo tiene abierta una oferta pública de adquisición. Ubicado en la provincia de Catamarca, podría producir entre 20.000 y 25.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente para 2028, proyectan en el holding industrial que lidera Paolo Rocca.

" Ese plazo requiere que comencemos y trabajemos non-stop hasta producir. Comenzaríamos en 2024, con una fase inicial más pequeña, no a gran escala ", comenta Jorge Dimópulos, vicepresidente de Transición Energética de Tecpetrol.

Alpha Lithium es dueña del 100% de Alpha Lithium One, que tiene una concesión de 27.500 hectáreas en el Salar de Tolillar (Salta). Su otro activo local es en el del Hombre Muerto (Catamarca), donde posee 5072 hectáreas. Ninguno está, siquiera, en etapa de exploración. Valuados en su balance 2022 en u$s 500 millones, hace dos meses, en plena vigencia de la oferta de Tecpetrol, la canadiense difundió informes técnicos que los recotizaron en u$s 1700 millones.

El foco de desarrollo, no obstante, hoy es Tolillar. Por sus dimensiones y, fundamentalmente, porque el proyecto ya " llegó a su estado de maduración, de rediskeo; requiere un inversor estratégico, dispuesto a desarrollar el activo ", explica Dimópulos.

Por supuesto, antes, Tecpetrol tiene que quedarse con la empresa, cuya oferta de compra vence el viernes de la próxima semana (20 de octubre).

En mayo, tras frustradas negociaciones con el directorio de Alpha, la empresa de Techint lanzó una oferta hostil sobre las acciones de la minera, que cotizan en las bolsas de Canadá, los Estados Unidos y Alemania. Propuso u$s 177 millones por una empresa cuya capitalización de mercado, en esos días, rondaba los u$s 165 millones.

La oferta venció el 22 de septiembre. Ese mismo día, Tecpetrol anunció la extensión del plazo, hasta el 3 de octubre, con una mejora del 19%, a 1,48 dólares canadienses por acción (poco más de u$s 1). Un 24% por encima, además, del precio de cierre del 21 de septiembre. Eso llevó la propuesta a unos u$s 210 millones por la compañía, que cerró el mes pasado a un valor bursátil de u$s 188,4 millones.





La semana pasada, Tecpetrol decidió volver a extender la oferta hasta el fin de la próxima semana. Hubo un fuerte cambio en la postura del directorio de Alpha. En contraste con la resistencia que mostró desde el inicio, ahora, el board que encabeza el CEO, Brad Nichol, recomienda aceptar la oferta. Luego de haber fracasado en otras gestiones por conseguir otros inversores para sus proyectos -como la rusa Rosatom o, según versiones, empresas de presunto origen chino-, reconoce que la oferta de Tecpetrol es la mejor opción para sus accionistas , al ser la única concreta que existe por los negocios de la compañía. A partir del análisis de su asesor financiero externo (Credit Suisse), el directorio de Alpha emitió el 28 de septiembre una recomendación unánime a sus shareholders de aceptar la propuesta.

Como eso se anunció a sólo dos días hábiles para el vencimiento, Tecpetrol extendió el plazo, dada la atomización del capital de Alpha Lithium: son unos 31.000 inversores, de los cuales ninguno tiene individualmente más del 5%. Como la oferta de Techint es por el control de la minera, regulatoriamente, debe conseguir la aceptación del 50% más uno de los accionistas. De hecho, el fondo Caravel Capital, dueño de 4,5 millones de papeles de Alpha Lithium, emitió un comunicado público "urgiendo" al resto de los accionistas a aceptar la propuesta de Tecpetrol .



" Lo ofertado por Tecpetrol es el mayor precio al que haya cotizado la empresa en los últimos dos años. Desde el anuncio de la oferta, en mayo, el valor de cotización de compañías de litio comparables cayó un 43%. Alpha, al contrario, subió un 22% hasta el 3 de octubre, con nuestra propuesta actuando como un soporte para el precio de las acciones ", explica Dimópulos. Enfatiza que el deadline, sí o sí, es el 20 de octubre, a las 17.00 hora de Vancouver (21 de la Argentina). " Si, para entonces, no se recibiera un número suficiente de acciones para alcanzar el umbral legal mínimo, la propuesta caerá. En ese caso, es de esperarse que la cotización de Alpha sufra un deterioro significativo ", señala.

" Como toda junior canadiense, estas compañías están armadas para ser vendidas en algún tiempo. Pasaron 10 meses desde que el management de Alpha intentó hacer una transacción y llegamos a un punto en el cual la de Tecpetrol es la única oferta que existe para darles valor a los accionistas. Nuestra oferta es la única y la mejor: no haremos modificaciones ", retoma. La propuesta sólo se extenderá, por ley, durante 10 días si alcanza el 50% más uno pero no los dos tercios del capital. O si logra el 90%: en ese caso, se exigirá a Tecpetrol que compre obligatoriamente el 10% restante.

En su plan de marcha hacia la transición energética, que incluye el desarrollo de parques eólicos por parte de los dos músculos siderúrgicos del grupo, Ternium y Tenaris, Techint ya tomó la decisión de ir por el litio y con un papel protagónico, además. De allí, la decisión de adquirir una empresa para desarrollar proyectos, en vez de asociarse a alguna compañía que tuviera prospectos ya en marcha .

" El grupo, en su conjunto, tiene muchos puntos sinérgicos y de contacto con el sector. Estamos en la Argentina. En el caso de Tecpetrol, también, es una forma de diversificar una de las fuentes de consumo de hidrocarburos por las baterías de litio, en lo que es movilidad. Tenemos conocimiento y expertise sobre geología y exploración y una empresa hermana, como Techint Ingeniería y Construcción, especialista en desarrollar proyectos complejos ", enumera Dimópulos. Agrega otro factor: " Como grupo, tenemos un ADN industrial. Producir litio es mucho más que extraer salmuera de un salar. Es tener una planta química, por ejemplo. Y tenemos una empresa como Tenova, que tiene varias patentes en el procesamiento de litio ".

" Tenemos habilidades ya desarrolladas ", apunta, en relación a una experiencia piloto de extracción de litio que Tecpetrol hizo en la Puna salteña. " Hemos probado la tecnología. Es una industria relativamente nueva, adonde no hay jugadores establecidos y, a diferencia de la industria petrolera, no se puede contratar a una empresa de servicios que traiga una solución llave en mano. Confiamos en que podemos ser un jugador importante como productor ", agrega.