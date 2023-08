Litio: la minera que quiere comprar Techint vuelve a subir el precio de sus activos

Un mes después de haber publicado una revaluación, la minera canadiense Alpha Lithium, sobre la cual Tecpetrol tiene en marcha una oferta hostil de adquisición, divulgó una nueva actualización de ese informe preliminar de activos que mejora en u$s 200 millones el valor de Tolillar, uno de los dos proyectos de litio que tiene en la Argentina.

De esta forma, la empresa, cuyos accionistas minoritarios tienen tiempo hasta el 22 de septiembre para aceptar la propuesta de compra de la energética del Grupo Techint, ahora cotiza a ese emprendimiento, ubicado en la provincia de Salta, en un total de u$s 1700 millones. Según la compañía, esto es porque la revisión incluyó " recursos adicionales identificados hace menos de un mes atrás ". Según declaró su CEO, Brad Nichol, se trata de fuentes de agua fresca descubiertas en las cercanías del yacimiento

Alpha Lithium es dueña del 100% de Alpha Lithium One, cuya concesión en el salar Tolillar es de 27.500 hectáreas. A fines de 2021, le había vendido el 15% a Uranium One, filial de la rusa Rosatom. Esa transacción se cayó tras la invasión a Ucrania y valuó al prospecto en u$s 385 millones. El otro activo de Alpha es en el Salar del Hombre Muerto, de Catamarca, donde posee 5072 hectáreas.



Litio: gigante petroquímico comienza a vender un insumo clave para la industria del oro blanco argentino





Al 31 de diciembre, en su balance, la canadiense había valuado todos esos activos en u$s 500 millones, en buena parte, gracias al precio del deal con Rosatom, que no se concretó. Este martes, su capitalización de mercado rozaba los u$s 174 millones.

A fines de mayo, el directorio de Alpha rechazó una propuesta de adquisición de Tecpetrol. La energética de Techint replicó con una oferta al resto de los accionistas, en los mismos términos con los que se había acercado al board: una oferta que contemplaba una prima del 26% sobre el precio promedio transado de la acción, que cotiza en las bolsas de Canadá, los Estados Unidos y Alemania, en los 20 días previos al 12 de mayo, cuando le remitió la propuesta a la compañía. El monto, 13% superior al valor de cierre de esa fecha, significó un valor empresa de u$s 177 millones.

Si bien se sabía que ese estudio estaba en marcha, a los seguidores de la operación les pareció sugestivo el momento de la difusión. Las mismas fuentes plantearon dudas, también, sobre los fundamentals de la revaluación. La primera es una tasa de descuento del 8%, demasiado baja para un país con la volatilidad de la Argentina, en especial, para un proyecto a largo plazo. También, hay escepticismo sobre el flujo de caja, calculado en función de una, según estos críticos, sobreestimación de la vida útil del proyecto (35 años) y de los precios de la tonelada de litio.

La revaluación actualizada, también hecha por la consultora chilena Ausenco, sostiene esos supuestos. Incluso, elevó el precio esperado de la tonelada de carbonato de litio, de u$s 22.990 promedio en el informe anterior, a u$s 23.146 en el actual.