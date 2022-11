Las ventajas de potenciar en conjunto ciencia, negocios y diversidad

Las empresas con un pie fuerte en la investigación científica dijeron presente y dieron un panorama de sus políticas de género y diversidad.

Carolina López Camelo, gerenta general de Cuidados Especiales de Sanofi para Cono Sur, contó que en Sanofi "decimos que perseguimos los milagros de la ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas y eso significa entender muy bien a quienes vamos a impactar. En esta línea tenemos que tratar de conocer las distintas comunidades y que necesidades médicas insatisfechas pueden tener. Todo esto genera que se vea la diversidad, algo que pensamos que es el motor que acelera la innovación, fundamental para nuestra industria".

Y señaló que el compromiso de la empresa a nivel global es llegar al 50% de mujeres en posiciones de liderazgo. "En Argentina el 59 % de nuestra dotación de empleados somos mujeres y a nivel global es el 47%. Pero en posiciones de liderazgo sólo llega al 33%".

Y destacó que "el género es sólo una parte. Por eso tenemos un equipo de diversidades e inclusión que busca ir tocando diferentes comunidades y también tener un reclutamiento inclusivo. Trabajamos con asociaciones que se encargan de incluir a poblaciones vulnerables. Hoy tenemos el 15% de chicos que provienen de esas organizaciones. También colaboramos con ASDRA (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) para aprender y poder ser cada vez más inclusivos.

Finalmente expuso sobre el rol de la mujer en el campo científico. "Estamos iniciando una campaña con la Sociedad Argentina de Neurología, llamada "Creando ConCiencia, para visibilizar los sesgos que puede haber en el acceso a posiciones de liderazgo".

Paula Curtale, directora de Recursos Humanos para Cono Sur de Bayer, también dio cuenta de los avances que la empresa tiene en materia de paridad de género. "Bayer tiene hace muchos años el objetivo de llegar a una paridad de género en 2030. Es muy probable que no se llegue como se plantea, pero funciona como un norte".

Por otro lado, mencionó que "hay conceptos que en Bayer comenzaron a ser clave para trabajar el tema. Por ejemplo, cómo ayudar a cada uno para que exprese su potencial y su propio ser, de manera que todos ganemos. Todos tenemos algo que no expresamos, está presente y tiene que salir al exterior. Cuando se comienza a expresar esa diversidad el engranaje comienza a funcionar y los resultados comienzan a aparecer".

También destacó las claves para que más mujeres accedan a posiciones de liderazgo. "Es importante tener una red para no quedarse sola. Tener red puertas adentro de la empresa es tener sponsors, un lugar dónde tener feedback, que te confirmen y te ratifiquen las cosas que podes agregar. Por otro lado, tener una familia o una pareja que esté al lado tuyo y que se banque que tengas ingresos mayores".

Finalmente dio cuenta de los programas de mentoreo que realizan. "Van creciendo año tras año. Yo fui mentora y ahí te das cuenta la importancia de que haya alguien para acompañarte durante el trayecto que recorres dentro de la empresa. Esto te deja alguien a quién recurrir cuando te sentís insegura en lo que estás haciendo"

Johanna Moreno Andrade, directora Global de Relaciones con Competidores en DOW, señaló hablando de diversidad que "me encanta tener un equipo global y poder trabajar con otras culturas, con otras miradas. Fui Country Manager en Chile también y fui con la misión de hacer una transformación cultural, lo cual no fue fácil por la agenda desafiante que se maneja en esa realidad".

La ejecutiva planteó que es clave ser defensora de las políticas de género. "Yo fui beneficiaria de estas iniciativas que movilizó mujeres en posiciones de liderazgo gracias a que se trabajó durante muchos años".

En DOW, continuó. "tenemos la ambición de ser la empresa más innovadora, más centrada en el cliente, más inclusiva y más sustentable. Si no tenemos una mesa de trabajo con suficiente diversidad, sobre todo de pensamiento, si no todos somos más o menos del mismo bakground no vamos a generar nuevas ideas. Para nosotros estar desafiándonos en ideas y en temas de innovación es clave tener distintas miradas".

Plantea, también qué beneficios como la licencia parental o el pago de guarderías "tienden a generar igualdad y equidad, algo que realmente empieza a permear en las conductas de las personas. Yo en enero voy a tener que hacer la suplencia de un varón que comienza su licencia por paternidad, algo que nos permite retribuir lo que uno también recibió, porque a mí también me tocó formar mi familia y también me cubrieron a mí", cuenta.

Moreno Andrade sostiene que está demostrado que las empresas que tienen más mujeres y más diversidad de género, tienen mejores ganancias. "Son estudios que hace años se vienen realizando y arrojan estos resultados", dice y concluye, "si bien falta mucho, hay que mirar la tendencia, algo que me lo permite el puesto global porque me permite ver donde están otros países y que hicimos nosotros".