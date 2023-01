La industria del vino en alerta: se desplomaron las ventas en el mejor mes del año

Los despachos internos de vino terminaron 2022 con una leve caída. Pero, el dato que más preocupa es que en diciembre, el mes de las Fiestas, la venta interna se desplomó más de un 23% comparado a igual mes de 2021. Los empresarios bodegueros ya encendieron la alarma sobre los próximos meses que tiene que enfrentar el sector.

Los datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), arrojaron que de enero a diciembre la comercialización de vino cayó un 1,3%. Ahora, en diciembre ese número fue de 23,4% con una mayor desaceleración en el varietal tinto alcanzando un 29% de baja. Para los empresarios del sector, el dato preocupa y predice lo que pasará en 2023.

"El horizonte productivo y económico para 2023 es incierto. A la situación económica y compleja se suma las heladas tardías, por lo que, hasta que no tengamos los números de la cosecha no vamos a poder tener claridad de lo que sucederá este año", explicó José Zuccardi, presidente del grupo familiar -una de sus bodegas, Zuccardi Valle del Uco, es reconocida como la mejor del nuevo mundo- y titular la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar), el ente público-privado del sector.

La caída de las ventas en diciembre, a pesar de las Fiestas, responde a variados factores. "Al tema macro, hay que sumarle la situación climática. El tema heladas generó una expectativa e incertidumbre tal que las bodegas que producen vinos a granel y les venden a las fraccionadoras, restringen la oferta o bien proponen precios que sacan de competencia los segmentos más bajos", sostuvo Milton Kuret, director ejecutivo de Bodegas de Argentina, entidad que nuclea a 250 bodegas, que constituyen el 70% del mercado interno y el 90% de las exportaciones de vinos fraccionados del país.

La comercialización del vino cayó en el país por la crisis económica

Si bien se espera que la cosecha de este año sea menor que en 2022, todavía no hay números. "No tenemos las cifras oficiales. Podemos hablar de hectáreas afectadas, pero es difícil traducirlo a pérdidas. Eso lo vamos a saber en el momento de la cosecha", agregó el CEO de Bodegas.



En concreto, en 2022, comparado al mismo mes del año pasado, cayeron las ventas de vino en botella un 15%, tetra brik 25%, damajuana 21% y 60% las latas, las más golpeadas durante todo el año pasado.



El PRONÓSTICO para 2023

Si bien los despachos en todo 2022 tuvieron una leve caída, lo que preocupa en el sector es la performance de los últimos meses. "Los últimos dos o tres meses se notó la caída del consumo, es un dato que nos preocupa de cara a los próximos meses", agregó Zuccardi.

El futuro del sector para 2023 es incierto. Esperan la cosecha de marzo para tener claro el horizonte a futuro.

Las ventas de este año dependen en gran parte de la cosecha, que se levanta en marzo. "Es una cosecha desafiante. Las heladas tardías plantean una escasez en algunos tipos de vinos. Esto se deriva en un ajuste en los precios de las uvas. Eso tendrá un efecto depresivo del mercado porque, hoy, el poder adquisitivo está muy ajustado", definió Zuccardi.



Y es que hoy el mercado está sensible a las variaciones de los precios. Por la suba de los costos los valores en las góndolas de los vinos subieron por encima de la inflación.

Los bodegueros no tienen dudas; el precio de la uva subirá por encima del 100%. "Ese valor lo tiene que validar el mercado. En el canal supermercado, no se aceptan subas por encima del 4%. Se va a dar un escenario difícil, vamos a seguir perdiendo rentabilidad. No hay posibilidad de trasladar el aumento de costos a los precios de los productos", resaltó Marcos Jofré, CEO de Trivento.