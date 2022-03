La petrolera de Eurnekian anunció inversiones por más de u$s 300 millones

Compañía General de Combustibles (CGC), energética que controla Corporación América, el holding de la familia Eurnekian, anunció inversiones por más de u$s 300 millones. Así se lo informó el titular de la empresa, Hugo Eurnekian, al Ministro de Economía, Martín Guzmán, en una audiencia realizada en el Palacio de Hacienda.

Según develó Eurnekian, el desembolso se destinará, fundamentalmente, a la explotación de pozos para producción, principalmente, de gas y, también, de petróleo.

Corporación América aterrizó en el negocio petrolero a inicios de 2013. Le compró al fondo Southern Cross, del ex CEO de Quilmes Norberto Morita, la mayoría accionaria de CGC. Salió de la transacción poseyendo el 81% de la empresa, cuyo otro 19% tiene Sociedad Comercial del Plata (SCP), que le había vendido a Southern Cross a inicios de este siglo. Pagó u$s 200 millones.

Dos años después, en 2015, le compró 26 áreas petroleras en Santa Cruz a la brasileña Petrobras, por u$s 101 millones. El año pasado, dio el tercer golpe: anunció en junio la compra de los activos locales de la china Sinopec, otro gigante en retirada del país. Con esa operación, CGC incrementó su operación a 50.000 barriles equivalentes diarios (boed). A fines de 2019, había alcanzado un volumen de 37.000, el triple de 2015.

Este año, Hugo Eurnekian -sobrino nieto de Eduardo, el patriarca del grupo- planificaba un crecimiento de producción de entre 20% y 30% para los activos adquiridos a Sinopec.

Durante su reunión con Guzmán, Eurnekian detalló que está en marcha un plan de inversión por u$s 128 millones en pozos de la Cuenca Austral. Ese plan se financió en septiembre, mediante al colocación de obligaciones negociables (ON) en el mercado local, de la cuales el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSeS suscribió u$s 100 millones.

Esos fondos, precisa el parte oficial del encuentro, se destinarán a la explotación de bloques gasíferos y el desarrollo de recurso no convencionales de tight gas, a través de la perforación, completación y puesta en marca de 33 nuevos pozos en la Cuenca Austral de Santa Cruz .

De ellos, 28 son en regiones ya exploradas y cinco en pozos que buscan evaluar el potencial de los bloques Campo Indio Este-El Cerrito. Además, se prevé la construcción de instalaciones de superficie.

" Además de Vaca Muerta, la Cuenca Austral tiene mucho potencial en gas para aportar y con capacidad de transporte disponible ", declaró Eurnekian, tras su reunión en Economía.

El proyecto de CGC prevé que, a lo largo de 20 años, genere un impacto de u$s 734 millones, entre u$s 698,5 millones por sustitución de importaciones de gas y u$s 35,5 millones por exportaciones de petróleo. En ese período, el total de gas natural obtenido podría ascender a 2000 millones de metros cúbicos (m3), equivalentes al 4,4% de la producción registrada en 2020. Estos volúmenes, precisó Economía, corresponden a producción incremental, ya que se trata de áreas que, actualmente, están en operación.

La empresa también espera desarrollar gas adicional en la Cuenca del Golfo San Jorge, desde los activos adquiridos a Sinopec. Para 2023, podría contar con un volumen adicional de 1 millón a 2 millones de m3 diarios. Actualmente, la empresa produce unos 4,5 millones, explican fuentes de la compañía.