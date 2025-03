TGN recibirá u$s 100 millones por cerrar un juicio que lleva más de 13 años

Transportadora Gas del Norte (TGN) y la distribuidora chilena Metrogas, controlada por el grupo español Naturgy, cerraron un juicio que ambas llevan hace más de una década ante la Justicia argentina. El acuerdo es de u$s 100 millones, de los cuales la empresa trasandina ya pagó u$s 60 millones y cancelará los u$s 40 millones restantes el 10 de enero de 2026.

Así lo informó la transportadora, en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

El acuerdo, explicó TGN, se produjo " como consecuencia de las complejidades legales y comerciales " que tiene el pleito, " así como de la existencia de derechos litigiosos ". Agregó que el pago de la indemnización no reconoce "hechos, derechos, ni responsabilidad". Como parte del pacto, TGN y Metrogas " desistieron de todos los reclamos que, hasta la fecha, tenían o podían tener recíprocamente ".

TGN demandó a Metrogas en septiembre de 2011 por incumplimiento de contrato. Reclamó el pago de u$s 114,5 millones (más intereses y costas), en concepto de servicios de transporte facturados e impagos desde septiembre de 2009. La chilena contestó la demanda en noviembre de 2012, solicitando su rechazo y que se citara como terceros a los productores que la abastecían de gas.

TGN rescindió el contrato de transporte en firme de exportación que tenía con Metrogas en abril de 2015, por sus reiterados incumplimientos. En noviembre de ese año, presentó una segunda demanda. Esta vez, por daños y perjuicios, por un total de u$s 113 millones. Solicitó que ambas causas se acumularan por su conexión.

En agosto de 2022, TGN tuvo un fallo de primera instancia a su favor, que dio lugar a las demandas y le reconoció el derecho a cobrar los u$s 114,5 millones reclamados -a confirmar por una pericia contable-, más u$s 135,2 millones en concepto de lucro cesante. Es decir, un total de u$s 294,7 millones.

Pero, en mayo del año pasado, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revocó el fallo. TGN anticipó, en ese momento, que apelaría ante la Corte Suprema. Algo que ya no será necesario tras el acuerdo anunciado este jueves.

Operadora de una red de 10.971 kilómetros de gasoductos, entre 6806 kilómetros propios y 4165 de terceros, TGN transporta el 40% del gas inyectado en gasoductos troncales del país, equivalentes al 20% de la matriz energética de todo el país. Su control (56% de su capital) está en manos de GasInvest, sociedad compartida entre Tecpetrol (la energética de Techint) y Compañía General de Combustibles (Grupo Eurnekian y Sociedad Comercial del Plata).

Ambas ampliaron su participación a fines de 2019, luego de que Nicolás "Nicky" Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri, vendiera las acciones que tenía a través de la empresa RPM Gas y se fuera del capital de la transportadora. El 24% es del fondo estadounidense Southern Cone Energy y el 20% restante cotiza en Bolsa. Entre sus accionistas "públicos" está la ANSeS.

Actualmente, la empresa ocupa una posición estratégica por los proyectos de reversión de gasoductos a través de los cuales se proyecta exportar la producción de Vaca Muerta a Chile, Bolivia y, en especial, Brasil. Por tal razón, el año pasado, TGN también hizo las paces con YPF, con quien arrastraba un juicio de más de una década. La transportadora recibió una compensación de u$s 190,6 millones.

Por su parte, la chilena Metrogas le pertenece en un 55,6% a Naturgy, dueño de Naturgy Argentina, segunda mayor concesionaria de gas del país (1,63 millones de clientes en las zonas Norte y Oeste de la provincia de Buenos Aires) y titular de Gasnor (Tucumán, Santiago del Estero, Salta y Jujuy) y de la eléctrica Energía San Juan. En sus estados financieros de 2022, Metrogas previsionó unos u$s 350 millones por su juicio con TGN.