Eurnekian evalúa vender su parte en una empresa clave para el crecimiento de Vaca Muerta

Compañía General de Combustibles (CGC), la energética que controla el grupo Eurnekian, evalúa la venta de su participación en Gasinvest, la holding Transportadora Gas del Norte (TGN). La venta de esa participación, del 50%, sería un ticket cercano a los u$s 400 millones, según fuentes conocedoras de la operación.

El objetivo es usar esos fondos para focalizar en su core, la producción de hidrocarburos, explicaron las fuentes. Corporación América, el grupo que lidera Eduardo Eurnekian, respondió que no haría comentarios, tras la consulta de este diario.

El análisis de rebalanceo de portafolio que está haciendo CGC fue publicado por el sitio especializado EconoJournal. De acuerdo con las fuentes que contactó El Cronista, ya hay más de una docena de non disclosure agreements firmados con interesados, de los cuales sólo uno sería con un inversor local.

Presidida por Hugo Eurnekian, sobrino nieto de Eduardo, CGC le pertenece en un 70% a Corporación América. El 30% es de Sociedad Comercial del Plata (SCP). La energética finalizó el año pasado con una producción promedio de 6201,1 millones de metros cúbicos diarios (m3/d) de gas y de 3700,2 m3/d de petróleo. Sumó ingresos por $ 521.612,2 millones, un 13,7% más que en 2022. Su ebitda ajustado creció 18,9%, a $ 160.248,9 millones.

Al 30 de junio de 2024, su producción total promedió los 62.200 barriles equivalentes diarios, de los cuales 62,8% correspondieron a gas natural (6208,6 mm3/d), 35,6% a crudo (3679,6 m3/d) y 1,6% a gas licuado de propano (GLP). La facturación del primer semestre ascendió a $ 474.379,3 millones (u$s 520,2 millones).

Actualmente, el principal objetivo de CGC es Palermo Aike, formación no convencional considerada la "Vaca Muerta de Santa Cruz" por su potencial. En sociedad con YPF, ya avanzó con los trabajos de exploración, que demandaron una inversión inicial de u$s 50 millones. Pero el desarrollo masivo, en caso de ser exitoso, se proyecta en u$s 1000 millones. La empresa, que dio un salto de escala con la compra de los activos locales de la china Sinopec (2021), también apunta a Vaca Muerta y al off shore. En junio, el Gobierno de Javier Milei autorizó su ingreso como socio de la noruega Equinor en dos bloques frente a Tierra del Fuego.

Ese esfuerzo inversor llevó a que, al 30 de junio, la deuda total de CGC rozara los u$s 1310 millones (97% está nominada en dólares). El año pasado, emitió una obligación negociable por u$s 200 millones, canjeable en acciones, que suscribió totalmente Dow. Hace dos años, la deuda de la empresa sumaba u$s 720 millones, con un ratio de apalancamiento neto "bajo", según la propia empresa, en 1,20x, y de cobertura de intereses "alto", en 8,77x. Hoy, el primer indicador es de 2,33x y el segundo, de 13,6x.

Además de Gasinvest, CGC tiene una participación minoritaria en la propia propia TGN y el 43,5% de GasAndes, el gasoducto que conecta a la Argentina con Chile. Por esas inversiones, ganó $ 1802,6 millones el año pasado. Más de $ 857 millones fueron por su share en Gasinvest.

Por su parte, TGN es la operadora del gasoducto del Norte. Ganó importancia -y atractivo- porque su reversión, hoy, es vital para los proyectos de exportación del gas de Vaca Muerta a Bolivia y, vía ese país, también a Brasil. La empresa opera una red de 11.000 kilómetros a través de 17 provincias, que transporta el 40% del gas del país. Gasinvest, cuya otra mitad es de Tecpetrol (Techint), tiene el 56% de su capital. El 24% le pertenece a Southern Cone Energy Company y el 20% cotiza en la Bolsa porteña.