Granja Tres Arroyos (GTA), la principal avícola del país, que en diciembre del año pasado solicitó un Procedimiento Preventivo de Crisis, cerrará una de sus plantas clave en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos.

Así, la empresa notificó que alrededor de 300 operarios serán trasladados a la planta La China, ubicada a metros de distancia. La empresa todavía no completó el pago de los sueldos de octubre y persiste la duda sobre cómo afrontará las obligaciones salariales de este mes.

Es que la compañía atraviesa una crisis financiera y operativa que se profundiza con el correr de las semanas. De hecho, el año pasado, la avícola, que pertenece al Grupo GTA, cerró la planta que había comprado a su competidora Cresta Roja, en Tristán Suárez, provincia de Buenos Aires.

En ese entonces, la planta de Tristán Suárez pasó a tener una expectativa de producción de 150.000 pollos por día, pero debido a la pandemia y a la gripe aviar de 2023 no pudo llegar al máximo de su capacidad productiva.

Al ser consultados por esta nueva crisis que atraviesa Granja Tres Arroyos, la empresa se mantuvo en silencio y prefirió no referirse al tema.

Actualmente, la compañía faena 700.000 pollos por día y cubre el 40% de las exportaciones avícolas argentinas, en tanto sus productos se envían a más de 60 países.