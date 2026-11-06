Loma Negra, la mayor cementera del país, presentó su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026 ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La empresa volvió a registrar ganancias en el periodo, con un resultado neto de $ 14.482 millones y revirtió las pérdidas de $ 11.451 millones que había informado en el mismo periodo de 2025. Esta mejora, dijo la firma que preside Marcelo Mindlin, se explicó principalmente “por la ganancia financiera neta registrada en el trimestre”.

Sin embargo, la mejora no se reflejó en la operación: los ingresos por ventas cayeron 3,2% interanual, el Ebitda 6,7%, y los volúmenes de cemento retrocedieron 6,3%, mientras que el negocio de hormigón registró una baja de casi el 25 por ciento.

En tanto, los gastos de comercialización y administración aumentaron un 16,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

“Los volúmenes de la industria se mantuvieron bajos durante el tercer trimestre, dado que julio y agosto se vieron afectados por niveles de actividad aún débiles y por las intensas lluvias invernales. Sin embargo, septiembre mostró una mejora significativa, favorecida por condiciones climáticas más favorables, lo que consideramos una señal alentadora para los próximos meses”, sostuvo Sergio Faifman, CEO de Loma Negra.

Loma Negra

“De cara al futuro, mantenemos una visión positiva para lo que resta del año y continuaremos enfocados en preservar las mejoras de eficiencia alcanzadas” , agregó.

Asimismo, la deuda neta disminuyó respecto del segundo trimestre.

En cuanto a los volúmenes de ventas, estos disminuyeron en todos los segmentos a nivel interanual: Cemento, cemento de albañilería y cal cayeron un 6,3%; Hormigón lo hizo en un 24,9%; y los segmentos Agregados y Ferroviario registraron una baja del 16,1% y 7% respectivamente .

Los motivos del repligue son diversos. Por un lado, menores despachos de cemento en julio y agosto debido a las lluvias, la caída del consumo, menor demanda vinculada con la obra pública y un menor nivel de actividad en proyectos industriales y de arquitectura.

En tanto, el flujo de efectivo neto generado por actividades operativas alcanzó $ 86.265 millones, un aumento interanual del 102,5 por ciento.

Fundada en 1926, desde abril, Loma Negra volvió a manos argentinas después de dos décadas de haber pasado por manos brasileñas -había sido vendida a Camargo Correa en 2005 por cerca de u$s 1000 millones.

Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía, encabezó el consorcio que se quedó con su controlante brasileña, InterCement, que atravesaba un proceso de recuperación judicial. Actualmente, la empresa cotiza tanto en BYMA como en NYSE en Estados Unidos.