La alimenticia estadounidense Mondelez, fabricante de marcas como Terrabusi, Oreo y Milka, llegó a un acuerdo sindical que le asegura “continuidad y sustentabilidad” a la planta de General Pacheco, resaltaron fuentes cercanas a la empresa. A inicios de diciembre, la compañía había decidido una suspensión de tres semanas en la actividad de su fábrica, donde trabajan 2300 personas. En ese momento, Mondelez adelantó tareas de mantenimiento y, durante ese tiempo, licenció a su personal hasta la reanudación de tareas, prevista para el 4 de enero. La estadounidense, que produce galletitas, chocolates y golosinas en esa instalación, argumentó su medida en la caída del consumo y la necesidad de readecuar su capacidad a la demanda del mercado. Ahora, la compañía informó que, “como parte del plan de mejora de productividad que viene desarrollando, a fin de asegurar la sustentabilidad operativa de la Planta Pacheco, adecuó su ciclo productivo para ponerse a tono con la competitividad que requiere el mercado”. Esto, en la práctica, significa adaptar su sistema de relevos y descansos del personal. “Esta modalidad ya es de aplicación normal y habitual en la mayoría de las plantas industriales en le rubro de alimentación y en numerosos sectores”, agregó. Mondelez aclaró que no prevé despidos, suspensiones, ni recortes de actividad. Al acuerdo, que fue firmado en la sede del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, se llegó tras un proceso de diálogo que incluyó numerosas reuniones con la comisión interna, el Sindicato de Trabajadores de la Alimentación (STIA) y las autoridades de ese organismo provincial, informó la empresa. “La amplia mayoría de los trabajadores de la Planta Pacheco son conscientes de la importancia de avanzar en iniciativas para una sustentabilidad operativa acorde con el objetivo de mantener la actividad industrial, en un momento particularmente desafiante para el sector”, agregó la empresa. Esto, según trascendió, refuerza la posibilidad de que Mondelez, dueña de marcas como Oreo, Milka, Beldent Tang, Club Social, Terrabusi, Pepitos!, Express, Shot, Cadbury, Tita, Rhodesia, Halls y Royal, fabrique en el país líneas de producto que hoy importa. Así lo aseguró, de hecho, Sergio Escalante, Secretario General del STIA de Buenos Aires. “Con ese ordenamiento de descansos, la empresa logra tener la posibilidad de traer mercadería o producción que no la estaba haciendo dentro de la planta”, afirmó, en declaraciones periodísticas. El nuevo esquema de descansos reemplaza uno de 110 minutos, repartidos en pausas de 30, 30 y 50 minutos por turno. Ahora, por propuesta de la empresa, será uno solo, de 80. Además, el personal cobró un bono de $ 920.000 pagado en dos veces y recibió un aumento del bono de productividad, de 100 horas de oficial calificado de mantenimiento, a 200 horas. Por la estabilidad, resaltó Escalante, hubo 230 categorías que se van a promover y el sector logístico también recibió un aumento equivalente al 18% de un premio específico que recibía. “Lo más importante son los 12 meses”, destacó el dirigente gremial, en relación al plazo de vigencia del convenio, durante el cual no habrá despidos.