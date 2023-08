La dueña de la Ausol y Autopistas del Oeste demandó a la Argentina en el Ciadi

La española Abertis, principal accionista de Autopistas del Sol (Ausol) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), presentó ayer una demanda contra la Argentina en el Centro Internacional de Arreglos de Disputas sobre Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por el intento del presidente Alberto Fernández de anular el convenio de renegociación de los contratos de concesión firmado en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. La compañía considera que la Argentina violó el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre España y Argentina de 1991.

En septiembre del año pasado, el gobierno argentino había declarado nulos los contratos que dolarizaban las tarifas de los peajes de las autopistas Panamericana y del Oeste, al alegar que le generaron un daño económico al Estado Nacional y a los usuarios calculado en u$s 2000 millones. Además, había anunciado que llevaría el caso a la Justicia.

Poco más de un mes después del anuncio, Ausol y GCO presentaron dos pedidos de medidas de emergencia ante la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), tal como estaba previsto en las cláusulas de los acuerdos renegociados. En la presentación a la CCI, ambos concesionarios pedían que se reconociera la validez del contrato y se condenase a la Argentina a cumplirlo y pagar las sumas adeudadas.

A fines de octubre de 2022, el árbitro de emergencia designado por la CCI hizo lugar al pedido de Ausol y GCO y le ordenó al Gobierno desistir en sus pretensiones de anular el contrato renegociado. La decisión fue notificada al gobierno, que realizó una presentación a fines de 2022 -considerada "extemporánea" por Abertis- en la que pediía el cese de las actuaciones arbitrales y planteaba objeciones al árbitro designado, según informó el diario español El País.

Negociación amistosa

Ante la no respuesta del gobierno argentino, Abertis presentó el 24 de noviembre pasado una carta en Presidencia de la Nación, con copia a los ministerios de Economía, Obras Públicas y Relaciones Exteriores, y al embajador argentino en España en la que notificaba la existencia de una controversia en el marco del tratado de protección de inversiones de 1991. De esta manera inició al período de negociación amigable previsto en el tratado.

Abertis es el principal accionista de GCO, concesionario del Acceso Oeste

Ya sin haber alcanzado el acuerdo tampoco en esta instancia, Abertis decidió, finalmente recurrir al Ciadi para resolver la disputa. El grupo español está representado el estudio de abogados neoyorquino Freshfields Bruckhaus Deringer y el argentino Marval O'Farrell Mairal, mientras que la Argentina se defiende por medio de la Procuración del Tesoro de la Nación.

De nuevo al Ciadi

Esta no es la primera vez que la compañía recurre al tribunal del Banco Mundial contra la Argentina. De hecho, para poder renegociar los contratos de concesión de ambas autopistas, Abertis tuvo que desistir de una demanda por u$s 1.135.000.000 contra el país. En ese entonces, el Estado le había reconocido un monto por la obra que aún no había sido amortizada equivalente a u$s 499 millones.

La concesión para el Acceso Norte había sido adjudicada a Ausol en 1995 hasta 2015, y las obras finalizaron en el 2000. En 2001, cuando la empresa iba a comenzar a recuperar la inversión, unos u$s 1900 millones, mediante el cobro de peajes, las tarifas fueron pesificadas y se declaró la Emergencia Económica. En 2006 la firma obtuvo una recomposición tarifaria, pero se frenaron obras complementarias para el mejoramiento del acceso, por lo cual había incumplimientos tanto por parte del Estado como por parte de la empresa.

La renegociación del contrato firmada en 2018 extendió la concesión de las autopistas Panamericana y del Oeste hasta 2030. El acuerdo incluía un plan de inversiones para el acceso por un monto superior a los $ 7312 millones (unos u$s 245 millones en ese momento).