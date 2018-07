Autopistas del Sol mantiene concesión del Acceso Norte hasta 2030

Mediante sendos decretos publicados ayer en el Boletín Oficial, el gobierno nacional extendió hasta 2030 el contrato de concesión del Acceso Norte y del Acceso Oeste, a cargo de Autopistas del Sol, y aprobó un plan de inversiones en esa traza por más de $ 7.312 millones.

El texto oficial, firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti; el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich "aprueba el Acuerdo Integral de Renegociación Contractual del Contrato de Concesión del Acceso Norte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suscripto por el Ministerio de Transporte y Autopistas del Sol Sociedad Anónima (Ausol), el 26 de junio de 2018".

El presidente Mauricio Macri, cuya familia era accionista de Ausol hasta mayo de 2017, cuando Sideco Americana vendió su participación accionaria a Natal Inversiones luego de incrementar los peajes, se excusó de firmar el decreto, "por recomendación de la Oficina Anticorrupción" a cargo de Laura Alonso, señaló la agencia NA.

Según el acuerdo firmado el 26 de junio, los actuales controlantes de Ausol, la firma española Abertis (con el 31,59% del capital accionario) y la italiana Impregilo (19,82%), deben desistir de la demanda que habían iniciado en 2015 contra el Estado Argentino ante el tribunal internacional CIADI, en la que reclamaban unos u$s 2.800 millones por las inversiones realizadas más intereses y costas.

La concesión para el Acceso Norte había sido adjudicada a Ausol en 1995 hasta 2015, y las obras finalizaron en el 2000. En 2001, cuando la empresa iba a comenzar a recuperar la inversión, unos u$s 1.900 millones, mediante el cobro de peajes, las tarifas fueron pesificadas y se declaró la Emergencia Económica. En 2006 la firma obtuvo una recomposición tarifaria, pero se frenaron obras complementarias para el mejoramiento del acceso, por lo cual había incumplimientos tanto por parte del Estado como por parte de la empresa.

El nuevo acuerdo "contiene una quita importante, porque descontamos unos u$s 60 millones en multas que ningún gobierno había cobrado, y acordamos que se pagarán a Ausol unos u$s 740 millones en concepto de la inversión realizada y no amortizada, tanto en el Acceso Norte como en el Acceso Oeste", comentó a este diario Ricardo Stoddart, director de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional. "Además, la empresa se compromete a realizar obras como la construcción de un tercer carril hasta Tigre, un cuarto carril hasta Moreno y otro de allí a Luján, pavimentación de las colectoras, e iluminación Led, entre otras", agregó.

Sin embargo, "el pago no lo hará el Estado Nacional, sino los usuarios, a través de los peajes", precisó el funcionario. A una tarifa vigente de $ 55 y unos 300 mil vehículos por día que circulan por esta autopista, se calcula que en los próximos 12 años se podrá saldar la deuda. El Estado tiene mecanismos para asegurar el cumplimiento del acuerdo, como el de ajustar las tarifas según el nivel de inflación anual, retrasar el plan de ejecución de obras, o rescindir el contrato abonando la deuda y llamando a una nueva licitación, si fuera necesario.

También existe "un fondo de reserva al que se puede acudir para no tener que incrementar bruscamente las tarifas", destacó Stoddart y señaló que "este año, no están previstos incrementos en el peaje".