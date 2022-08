Cayó la inversión en emprendimientos argentinos: qué sectores son más atractivos

La crisis golpea al ecosistema emprendedor, que busca consolidarse en la Argentina, mientras sortea los vaivenes de la economía. En un contexto macro de incertidumbre, la recesión impactó en las inversiones en start-ups nacionales.

El desembolso ejecutado en los primeros seis meses de 2022 cayó un 22,3%, luego de un 2021 que fue récord en medio de la pandemia: u$s 163 millones fue el monto total invertido en las rondas que se cerraron en el primer semestre del año en el país, comparado a los u$s 210,7 millones del mismo período de 2021.

A su vez, el número de operaciones que se concretó en la primera mitad del año también bajó de 45 a 42, teniendo en cuenta las transacciones de capital semilla y las de capital emprendedor (no se identificaron de capital privado). En el 12% participaron gestores de capital corporativo.



Los datos se desprenden del "Estudio de la Industria de Capital Privado, Emprendedor y Semilla en la Argentina", realizado en julio por la Asociación Argentina de Capital Privado, Emprendedor y Semilla (Arcap) y el programa de Microsoft "Microsoft for Start-ups". En un evento organizado para la prensa, las compañías a cargo de la investigación hicieron un balance de la evolución del sector.

Caída de las inversiones en start-ups

Si se analiza por segmento, se observa una baja del monto transaccionado en todos los verticales. En el primer semestre, se registraron 18 operaciones de capital semilla, por un monto de u$s 8,7 millones. El año pasado, habían sido 27 por un total de u$s 9,8 millones.

Con estas rondas de financiamiento, que mueven entre u$s 25.000 y u$s 1 millón, los emprendedores salen al mercado a validar sus propuestas, testear la respuesta de los clientes y, en algunos casos, expandirse a nivel nacional.

En cuanto a las rondas vinculadas al capital emprendedor, también hubo un descenso en el monto de inversión en el primer semestre: si bien hubo cuatro operaciones más (18 contra 24), significaron u$s 155,1 millones versus los u$s 201 millones del mismo período de 2021. En esta etapa, los proyectos ya están más avanzados, por lo que los desembolsos superan el u$s 1 millón.

Según el informe, la retracción del volumen invertido en el primer semestre "se alinea con el contexto de la región". El reporte consigna "que la reducción se explica porque hubo menos transacciones extraordinarias (de más de u$s 20 millones)". Igualmente, destaca que las transacciones típicas fueron, en promedio, más grandes que en el primer semestre de 2021, por lo que, más allá de las variables coyunturales, para los especialistas la industria está cada vez más sólida.

En ese sentido, aclaran que para analizar la caída también hay que tener en cuenta que el primer semestre de 2022 fue el mejor de los períodos relevado hasta el momento en los últimos cinco años, lo que refleja el fortalecimiento del sector.

El mercado presenta un alto grado de madurez, aún con la contracción de la actividad económica global.

Remarcan que, a pesar de los tiempos desafiantes que el mundo atraviesa, la industria continúa activa y el buen desempeño reafirma que el mercado presenta un alto grado de madurez, aún con la contracción de la actividad económica global.

"Por caso, el monto total invertido en la industria de capital emprendedor evolucionó de forma creciente desde 2016, con un leve retroceso en 2020. El año pasado marcó un significativo récord, tanto en operaciones típicas como atípicas, con un volumen casi cuatro veces más que el año anterior y 36 veces más que en el primer año del que se tienen registros de la actividad. En 2021, se identificaron nueve transacciones extraordinarias por u$s 1174 millones, que representaron el 87,8% del total. El 12,3% adicional fueron 101 transacciones por u$s 163,2 millones", detalla el relevamiento.

Si bien hubo volúmenes de inversión menores que en 2021, continúa el dinamismo del sector.

Diego González Bravo, Vicepresidente de Venture Capital de Arcap, señaló que "tanto en la Argentina como en América Latina se observan un alto nivel en la cantidad de transacciones y los niveles de inversión en start-ups". "Para esos emprendedores, su proyección regional, sino global, muchas veces es solo posible de la mano de socios estratégicos", agregó.



"Estamos en un punto en donde escalar una start-up es mucho más accesible de lo que era antes. Gracias a más acceso a plataformas, conectividad y tasa de usuarios, en este contexto el principal desafío es hacer crecer el negocio. Y es ahí donde Microsoft for Startups busca sumar valor. Las soluciones que brindamos abordan dos dificultades: el acceso a clientes y a especialistas técnicos. El objetivo es trabajar junto a start-ups aprovechando nuestras ventajas: escala global, relaciones con clientes y expertos, extenso equipo de ventas y amplio ecosistema de socios", explicó Mariano Amartino, Managing Director de Microsoft for Startups Américas.

Qué sectores concentraron las inversiones: radiografía de las start-ups elegidas

Una de cada cuatro de las rondas del primer semestre fueron en start-ups de impacto, lo que evidencia el mayor compromiso de los inversores por los aspectos sociales, medioambientales y económicos. En cuanto a los perfiles de las empresas que más inversiones recibieron, se destacan las pertenecientes a los rubros de biotecnología, software as a service (SaS), agtech y fintech. Además, ganan impulso las de comercio digital y healthtech como nuevas tendencias de negocio.

Buenos Aires concentra los fondos recibidos: el 67,5% de las iniciativas que levantaron capital desarrolla sus actividades en Capital Federal y la provincia.

A nivel geográfico, Buenos Aires concentra los fondos recibidos: el 67,5% de las iniciativas que levantaron capital desarrolla sus actividades en Capital Federal y la provincia, mientras que el 22,5% lo hace en Córdoba, 5% en Tucumán, 2,5% en Mendoza y otro 2,5% en Santa Fe. Un 80% ofrece productos o servicios business-to-business (B2B) y un 20% los comerzializa en el canal business-to-consumer (B2C).

Pese a los avances obtenidos en la materia, la brecha de género se observa en los puestos de dirección y la composición del staff de los miembros fundadores. El 70% de estas compañías fueron creadas por hombres, mientras que solo un 30% fueron fundadas por mujeres. A su vez, apenas el 5% tiene una CEO mujer.