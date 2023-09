La constructora de los dueños del Inter Miami, más cerca de desembarcar en el país: va por el Gasoducto Norte y mira más proyectos

Tal como estaba previsto, este viernes Energía Argentina (Enarsa) abrió los sobres de la licitación para la nueva etapa de obras del Gasoducto Norte en Vaca Muerta y MasTec, la constructora de los hermanos José, Juan Carlos y Jorge Mas -los dueños del Inter de Miami-, participará de la contienda que apunta a generar un ahorro de u$s 1960 millones en importaciones de gas.

De esa forma, este gigante con base en la Florida está más cerca de concretar su llegada al país y ya mira otras oportunidades en la industria. "La apertura de sobres en la licitación por la reversión ratifica su interés en desembarcar en la Argentina, atraída por los proyectos que lleva adelante el sector energético nacional", aseguraron fuentes cercanas al grupo empresario en diálogo con este medio.

La inclusión de MasTec en la recorrida de obra que se realizó días atrás tomó por sorpresa al sector, que no esperaba su participación en esta instancia obligatoria para presentar una oferta en el proceso licitatorio . Es decir: si la empresa quiere postular una propuesta, debe ser parte de la comitiva que lleva adelante la visita previa por las áreas afectadas. De ahí, que se sospechaba la jugada.

La subsidiaria de la compañía de los propietarios del club en el que hoy juega Lionel Messi se enfrentará contra BTU y la unión transitoria de empresas (UTE) conformada por Techint y la Sociedad Argentina de Construcción y Desarrollo Estratégico (Sacde). BTU presentó una póliza por $ 713.882.957,73, Pumpco una por $ 713.882.957,79 y Techint-Sacde otra por $ 713.882.960.

Se descontaba la participación de Techint, Sacde, BTU, Víctor Contreras y Contreras Hermanos, las cinco principales constructoras argentinas, que compitieron en el concurso para instalar el Gasoducto Néstor Kirchner y otras obras como el ducto Mercedes-Cardales. Pese a los contactos con empresas del exterior, en el sector no creían que fueran a presentarse constructoras internacionales por el contexto de incertidumbre actual. Por eso, la participación de MasTec fue algo inesperado. Fue la única multinacional que se anotó.

La compulsa, que se lanzó el 25 de agosto, es para realizar la ingeniería de detalle, el suministro y la construcción de un nuevo ducto de 122 kilómetros en esta nueva fase, con el objetivo de evitar un posible desabastecimiento de gas el próximo año. Esta obra clave debería estar lista antes del invierno de 2024 para sustituir gas importado de Bolivia por gas natural de Vaca Muerta: la inauguración está prevista para el 22 de mayo, antes del vencimiento en junio del contrato firmado por los expresidentes Néstor Kirchner y Evo Morales.

Operativo desde 1960, el oleoducto tiene una extensión de 1454 kilómetros y 12 plantas compresoras . La reversión permitirá llevar el gas del yacimiento hidrocarburífero no convencional neuquino a diferentes industrias del noreste (NEA) y noroeste (NOA), como Córdoba, Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Jujuy. La adjudicación será entre fines de octubre y principios de noviembre.

Los trabajos contarán con financiamiento proveniente de un préstamo de u$s 540 millones de la Corporación Andina de Fomento (CAF), en tanto que el resto se solventará con capital del Fondo de Estabilización del Mercado Eléctrico Mayorista de Cammesa. En total, demandará un desembolso de u$s 750 millones, que se recuperaría en el plazo de un año.

Qué hace MasTec y qué negocios le interesan en la Argentina

En caso de resultar ganadora de la licitación, este acontecimiento sería el puntapié de MasTec en la Argentina, que ya se ilusiona con desarrollar otros proyectos de infraestructura. Según pudo saber El Cronista, por el momento, está interesada en meterse en el negocio de la construcción de oleoductos y gasoductos.

La corporación cotiza en la Bolsa de Nueva York y tiene a su cargo el tendido del principal gasoducto entre México y los Estados Unidos, entre otras grandes obras. Comenzó como una empresa familiar y más tarde fue hereda por los actuales dueños del Inter.

Tiene 80 años de experiencia y una fuerza laboral de casi 22 000 profesionales. Con su core en el mundo de la infraestructura, sus principales unidades de negocio son construcción en los segmentos de oil & gas y fuentes renovables, generación de energía y telecomunicaciones .

En el segundo trimestre, los ingresos de MasTec fueron récord: aumentaron un 25% y representaron u$s 2870 millones.

En el segundo trimestre, sus ingresos fueron récord: aumentaron un 25% y representaron u$s 2870 millones, comparado con los u$s 2300 millones del mismo periodo de 2022, de acuerdo a su último reporte financiero. A su vez, para el tercer trimestre, espera una facturación de u$s 3800 millones. De esa forma, proyecta cerrar 2023 con ingresos cercanos a u$s 13.000 millones.

En el balance, José Mas, director ejecutivo de MasTec, destacó que "todos los segmentos mostraron un mejor rendimiento del margen en comparación con el trimestre comparable del año pasado". De hecho, Energía Limpia e Infraestructura fue el de mejor performance, con una mejora secuencial de aproximadamente 400 puntos básicos en el margen del Ebitda ajustado versus el segundo trimestre y una mejora de 600 puntos básicos con respecto al segundo trimestre del año pasado.

"Tenemos un fuerte potencial de crecimiento en todos los mercados y estamos bien posicionados para capitalizar estas oportunidades en todos los segmentos. Nuestro enfoque en mejorar los márgenes se materializó y esperamos que esto continúe. Esperamos entrar en 2024 con un crecimiento significativo de los ingresos", concluyó el ejecutivo.