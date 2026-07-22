En esta noticia Adaptarse a las nuevas generaciones

El mercado laboral atraviesa una transformación profunda impulsada por la tecnología, la expansión del trabajo remoto y el surgimiento de nuevos valores entre los jóvenes profesionales. Cada vez más personas eligen caminos alternativos fuera de las grandes empresas, priorizando la flexibilidad, la autonomía y la posibilidad de construir una marca personal por encima de los modelos tradicionales de empleo.

Andrés Losano, licenciado en Administración y creador de contenido, relató su experiencia tras dejar JP Morgan para sumarse a una startup. “Me di cuenta del potencial que tenían las redes sociales para llegar a cualquier tipo de negocio”, dijo.

Un video suyo se volvió viral cuando contó que renunciaba a JP Morgan para pasar más tiempo con su perro y estar más presente. “Hay un morbo en trabajar en las grandes empresas; renunciar es raro porque es un lugar aspiracional”, reconoció. Para Losano, el esquema presencial está en crisis: “Ir a la oficina está obsoleto hoy en día. Es necesario porque hace a la cultura de la empresa, pero no creo que haya que ir cuatro o cinco veces a la semana. No se puede pretender una presencialidad completa cuando hay ofertas de una vez por semana. Hoy un joven puede preferir ganar un millón menos pero trabajar desde su casa”.

Desde la perspectiva de la coyuntura argentina, Jose Amore, licenciada en Ciencia Política y periodista, analizó el impacto de las nuevas regulaciones y la evolución del mercado laboral. “El hecho de que haya habido regulaciones nuevas, como la reforma laboral, y que no hayamos visto fuertes resistencias en la sociedad, explica que en la Argentina hubo un cambio muy fuerte en el mercado laboral”, aseguró.

Adaptarse a las nuevas generaciones

Sobre el home office, advirtió que, si bien ofrece beneficios, también se da un contexto de precarización laboral: “Las empresas tienen que adaptarse y las nuevas generaciones van a empezar a entender los propios riesgos y beneficios de esta nueva realidad”.

Joaquín Vázquez Blanco, licenciado en Marketing y fundador de Jinetes Agency, compartió su motivación para dejar atrás las multinacionales y emprender. “Me aburría mucho trabajar en multinacionales. El mundo está cambiando muy rápido y a este tipo de empresas les cuesta aggiornarse a las redes sociales”, afirmó.

Según Vázquez Blanco, construir una marca personal y crear contenido abre nuevas oportunidades, ya que el trabajo independiente permite comparar la flexibilidad y los ingresos con los de un empleo tradicional. Destacó que, aunque dedica más horas, vive un desafío distinto, junto a amigos y apostando por su proyecto.