Los equipos exitosos no se construyen solo con talento, sino con una conducción basada en el conocimiento y una comprensión profunda de las relaciones humanas. Sergio “Oveja” Hernández, exentrenador de la selección argentina de básquet, aportó su experiencia sobre el liderazgo en grupos de alto rendimiento y la interacción con figuras de nivel internacional como Manu Ginóbili.

Hernández sostuvo que existe un mito alrededor del ego de los grandes jugadores. “A mayor calidad de jugador, más simple es liderarlos”, explicó, y señaló que los talentos sobresalientes reconocen el valor de lo colectivo: “Forman parte de un equipo y entienden que alguien debe diseñar el escenario ideal para potenciar el juego”.

Para el exentrenador, el verdadero diferencial está en liderar desde el conocimiento, no desde la complacencia. “Los jugadores buscan que el entrenador cree el mejor escenario posible para que el equipo funcione y, así, ellos puedan alcanzar su mejor versión”, añadió.

El entrenador remarcó que el ego es una condición humana, pero el interés individual encuentra sentido en el éxito colectivo. “La estrategia y la táctica benefician directamente a los jugadores, por eso el conocimiento técnico es fundamental”, indicó. Hernández sostuvo que en el deporte de alto rendimiento, los líderes que carecen de profundidad conceptual pierden rápidamente la confianza del grupo. “Primero, hay que relacionarse bien como personas. Después, liderar con conocimiento. Si el entrenador no sabe, el jugador lo percibe y deja de confiar”, concluyó.

Esta visión de liderazgo y formación se trasladará al ámbito académico con la primera acción presencial de la Academia Sergio Hernández: el academiasergiohernandez.com, que se realizará el 15 y 16 de agosto en Mar del Plata. El evento contará con disertantes de primer nivel, entre ellos Luis Scola, Julio Lamas, Rubén Magnano y Andrés Nocioni.